Як сьогодні виглядає головна героїня "Десятого королівства": минуло 25 років (фото)

Кімберлі Вільямс-Пейслі почала кар’єру ще в юному віці - вже у 13 років вона знімалася в телевізійній рекламі.

Широку популярність їй принесла роль Енні Бенкс у стрічках "Батько нареченої" (1991) та "Батько нареченої 2" (1995), які стали проривом у її творчій біографії.

У 2000 році Кімберлі знову опинилася в центрі уваги завдяки головній ролі в мінісеріалі "Десяте королівство". Після успіху цього казкового проєкту актрисі почали надходити нові цікаві пропозиції. Кадр з серіалу "Десятого королівства"

Упродовж восьми років вона знімалася в ситкомі "Як сказав Джим", а у 2012 приєдналася до акторського складу музичної драми "Нешвілл".

До яскравих моментів в її кар'єрі також можна віднести участь у сімейній комедії "Елвін і бурундуки: Бурундомандри" (2015) і святкових фільмах "Різдвяні хроніки" (2018, 2020).

Сьогодні актрисі 52 роки. У 2003 році вона вийшла заміж за кантрі-музиканта Бреда Пейслі, з яким виховує двох синів.

Кімберлі Вільямс-Пейслі (фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley)

У 2022 році знаменитість пережила складне випробування - вона втратила голос. Причину тривалий час не могли з’ясувати, але згодом медики встановили, що у неї пошкоджено гортанний нерв.

Лише у 2024 році акторка змогла повернути собі голос після двох років тиші. Зараз вона не бере участі в нових проєктах, віддаючи перевагу спокійному сімейному життю в Техасі.

Кімберлі Вільямс-Пейслі (фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley)