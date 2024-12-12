Як сьогодні виглядає Девід Духовни - голлівудський актор, який вважає себе українцем

Походження та кар'єра Девіда Духовни

Уродженець Нью-Йорка виріс у родині Маргарет Духовни та Амрама Духовни. Його мати працювала адміністратором школи і вчителькою, а батько - письменником, публіцистом, а також нащадком емігрантів, який працював для Американського єврейського комітету.

Батько зірки - єврей, який народився у Брукліні, мати - лютеранка з Абердина, Шотландія. Амрам змінив своє прізвище, позбавившись літери "h", щоб уникнути неправильної вимови, з якою стикався під час служби в армії.

Цікаво, що дід Девіда, Мойше, переїхав до Америки із Бердичева Житомирської області. У 1918 році він був письменником та журналістом газети "Морґн-журнал" у Нью-Йорку. Бабуся зірки, Юлія, була емігранткою з території сучасної Польщі.

Девід Духовни (фото: instagram.com/davidduchovny) Девід Духовни (фото: instagram.com/davidduchovny)

Майбутня знаменитість навчався у Принстонському та Єльському університетах. Він знає французьку, латинську, а також іврит. Після закінчення Єльського університету актор отримав статус "все, крім дисертації", яка станом на 2013 рік не була захищена. Тема його дослідження - "Магія і технологія у сучасній поезії і прозі". Тому зовсім не дивно, що Духовни входить до списку 10 найрозумніших зірок Голлівуду.

Справжня популярність прийшла до нього після зйомок у серіалі "Секретні матеріали". Окрім кіно, Девід також захоплюється творчістю, у тому числі пише романи.

Девід Духовни зараз (фото: instagram.com/davidduchovny)

Девід Духовни ​​​​​​зараз (фото: instagram.com/davidduchovny)

Особисте життя Девіда Духовни

У травні 1997 року він одружився з акторкою Теа Леоні, у шлюбі з якою у них народилися донька та син. Через 17 років подружнього життя вони оголосили про розставання, а Девід публічно зізнався у своїй сексуальній залежності. На тлі цього він пройшов курс лікування в клініці відповідного профілю, а через пів року оголосив про примирення з обраницею. Така ж історія у пари повторилася через кілька років - влітку 2011 року.

У вересні 2013 року преса писала про те, що Девід і Теа мешкають у Нью-Йорку окремо, оскільки кожен купив собі квартиру. В серпні 2014 стало відомо, що Духовни та Леоні офіційно розлучилися.

Також слід додати, що Девід - колишній вегетаріанець, а з 2007 року він залишається пескетаріанцем. Це харчування включає рослинну їжу, молочні продукти, яйця, рибу та морепродукти.

Девід Духовни сьогодні ​​​​​​​(фото: instagram.com/davidduchovny)

Підтримка Духовни України

У квітні 2014 року зірка заявив, що є українцем: "Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що я завжди був українцем. Ніколи не пізно змінитися", - йшлося у його пості.

У 2024 році селебриті озвучив американський документальний фільм про український ресторан "Веселка" у Нью-Йорку. Він виріс безпосередньо у близькості до цього закладу, розташованого в мангеттенському районі "Маленька Україна".

Девід Духовни ​​​​​​​підтримує Україну (фото: instagram.com/davidduchovny)

Соцмережі Девіда Духовни

За його сторінкою в Instagram стежать майже 600 тисяч користувачів. У блозі він ділиться подробицями своєї літературної творчості, публікує кадри з колегами та друзями, а також викладає контент, зроблений під час виступів. Девід має домашнього улюбленця та любить дивувати шанувальників появою на різноманітних ток-шоу.

Соцмережі Девіда Духовни ​​​​​​​(фото: instagram.com/davidduchovny)

Соцмережі Девіда Духовни ​​​​​​​(фото: instagram.com/davidduchovny)