Як сьогодні виглядає будинок з фільму "Сам удома" (фото)

Будинок розташований у передмісті Чикаго, у містечку Віннетка, штат Іллінойс. Його адреса - 671 Lincoln Avenue. Він був збудований у 1920-х роках у класичному британському стилі. Його зовнішній вигляд майже не змінився з моменту зйомок фільму.

Будинок МакКалістерів сьогодні (скріншот)

Фасад із червоної цегли, білі віконні рами, характерний портик і декоративні елементи залишаються такими ж, як і 30 років тому. Саме ці деталі додають будинку атмосферності та роблять його миттєво впізнаваним.

Проте внутрішній інтер’єр будівлі зазнав значних змін. Теперішні власники оновили його, додавши сучасні елементи дизайну. Простора вітальня, де відбувалися деякі найвідоміші сцени з фільму, отримала новий вигляд, хоча архітектурні деталі, як-от дерев’яні сходи, збереглися.

Будинок МакКалістерів сьогодні зсередини (скріншот)

Підвал, який у фільмі викликав у Кевіна страх через старий бойлер, тепер переобладнаний у зону для спорту та відпочинку.

Будинок МакКалістерів сьогодні зсередини (скріншот)

У 2024 році цей будинок було виставлено на продаж за 5,25 мільйона доларів. Особняк має площу 848 квадратних метрів, включає п’ять спалень, шість ванних кімнат і велику прибудову, де облаштовано кімнату для відпочинку. Планування та загальна атмосфера залишаються комфортними, що робить будинок не лише туристичною пам’яткою, а й затишним місцем для життя.

Будинок МакКалістерів сьогодні (скріншот)

Цей будинок щороку привертає увагу тисяч відвідувачів, особливо напередодні Різдва.

Шанувальники фільму приїжджають сюди, щоб побачити культовий фасад, зробити фото й відчути дух свят, який так майстерно передала кінокартина.