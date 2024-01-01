Як скласти список справ націлений на успіх у новому році

Кожен новий рік багато людей складають список справ, який приведе до успіху у новому році.
Про те, як скласти список справ, що націлений на успіх, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.
Спробуйте скласти план дій, які вам хочеться здійснити в цьому році ввечері, коли вам потрібно ретельно оцінити минулий день та спланувати новий. Або вранці, тоді ритуал планування може допомогти налаштуватися на продуктивну роботу.
Уникайте невдалих описів, які можуть викликати непорозуміння та бажання відкласти завдання. Чітко опишіть, що потрібно виконати, бажано з вказаними термінами та точністю своїх дій.
Це допоможе реально оцінити скільки можна встигнути за день та ефективно розподілити час між різними сферами життя та зрозуміти, скільки днів, тижнів або місяців вам знадобиться.
Намагайтеся працювати над такими завданнями в першу чергу - це допоможе зосередитися на основному, забезпечуючи продуктивність, навіть у непередбачених ситуаціях:
Коли вас очікує важкий день, розділіть завдання на:
Це допоможе зберегти спокій, коли перед вами великий список справ.
Об'єднайте завдання, які вимагають схожої уваги - це зменшить втрати часу. Поділіть великі справи на кілька менших - це збільшить ймовірність їх виконання та допоможе зберегти мотивацію.
Уникайте ситуації, коли намагаєтеся виконувати завдання по пам'яті. Перевіряйте записи, щоб нічого не пропустити та слідкувати за своїм прогресом.
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