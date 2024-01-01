Как составить список дел нацелен на успех в новом году

Каждый новый год многие составляют список дел, который приведет к успеху в новом году.
О том, как составить список дел, нацеленный на успех, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram .
Попытайтесь составить план действий, которые вам хочется осуществить в этом году вечером, когда вам нужно тщательно оценить прошлый день и спланировать новый. Или утром тогда ритуал планирования может помочь настроиться на продуктивную работу.
Избегайте неудачных описаний, которые могут вызвать недоразумение и желание отложить задачу. Четко опишите, что нужно выполнить, желательно с указанными сроками и точностью своих действий.
Это поможет реально оценить, сколько можно успеть за день и эффективно распределить время между разными сферами жизни и понять, сколько дней, недель или месяцев вам понадобится.
Старайтесь работать над такими задачами в первую очередь - это поможет сосредоточиться на основном, обеспечивая производительность, даже в непредвиденных ситуациях:
Когда вас ожидает трудный день, разделите задачу на:
Это поможет сохранить покой, когда перед вами обширный список дел.
Объедините задачи, требующие подобного внимания - это уменьшит потери времени. Разделите большие дела на несколько меньших - это увеличит вероятность их выполнения и поможет сохранить мотивацию.
Избегайте ситуации, когда вы пытаетесь выполнять задачи по памяти. Проверяйте записи, чтобы ничего не пропустить и следить за своим прогрессом.
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