Как составить список дел нацелен на успех в новом году

Найдите идеальное время для планирования

Попытайтесь составить план действий, которые вам хочется осуществить в этом году вечером, когда вам нужно тщательно оценить прошлый день и спланировать новый. Или утром тогда ритуал планирования может помочь настроиться на продуктивную работу.

Используйте конкретные формулировки

Избегайте неудачных описаний, которые могут вызвать недоразумение и желание отложить задачу. Четко опишите, что нужно выполнить, желательно с указанными сроками и точностью своих действий.

Установите сколько времени нужно на выполнение

Это поможет реально оценить, сколько можно успеть за день и эффективно распределить время между разными сферами жизни и понять, сколько дней, недель или месяцев вам понадобится.

Определите главное

Старайтесь работать над такими задачами в первую очередь - это поможет сосредоточиться на основном, обеспечивая производительность, даже в непредвиденных ситуациях:

Отделяйте обязательное

Когда вас ожидает трудный день, разделите задачу на:

Обязательно

желательно выполнить

можно перенести без последствий.

Это поможет сохранить покой, когда перед вами обширный список дел.

Группируйте похожие, поделите большие

Объедините задачи, требующие подобного внимания - это уменьшит потери времени. Разделите большие дела на несколько меньших - это увеличит вероятность их выполнения и поможет сохранить мотивацию.

Держите список под рукой

Избегайте ситуации, когда вы пытаетесь выполнять задачи по памяти. Проверяйте записи, чтобы ничего не пропустить и следить за своим прогрессом.