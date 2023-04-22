UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як скласти НМТ 2023 за кордоном: все, що треба знати випускникам

Як і де можна скласти мультитест за кордоном (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Українські випускники зможуть скласти національний мультипредметний тест у 28 країнах світу. Для цього до 3 травня необхідно зареєструватися, аби стати учасником текстування.

Про те, що потрібно знати випускникам про складання НМТ 2023 за кордоном, розповідаємо у матеріалі нижче.

Де можна скласти НМТ за кордоном

Нещодавно до переліку міст і країн, у яких можна скласти мультитест додали Берн (Швейцарія), Братиславу (Словаччина), Кишинів (Молдова) та Роттердам (Нідерланди).

Для проходження тестування потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація відкрита до 3 травня.

При внесенні персональних даних ви можете одразу вибрати населений пункт, де вам зручніше добиратися для складання НМТ.

Важливо, що до 7 травня 2023 року за потреби ви зможете вибрати іншу локацію, якщо вона ще буде доступна.

Цьогоріч основна сесія мультитесту пройде 5 червня - 23 червня, додаткова: 11-24 липня.

Список країн, де можна скласти НМТ 2023

Перелік країн та міст, де можна скласти НМТ (скриншот)

Нюанси здачі мультитесту за кордоном

Хоч список країн, де можна скласти НМТ розширили, втім є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах.

Відповідно охочих скласти мультитест у конкретній локації може бути більше за кількість передбачених місць. Саме тому експерти радять завчасно реєструватись для проходження тесту.

Раніше УЦОЯО повідомляв, що у Польщі та Німеччині вже майже не залишилось вільних місць на реєстрацію для НМТ.

Важливим нюансом є й те, що у деяких містах/країнах тестування проведуть тільки під час додаткової сесії.

Раніше ми ділились добіркою безкоштовних сайтів для підготовки до НМТ 2023.

Читайте також про те, як зареєструватись на НМТ 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
нмтвыпуск