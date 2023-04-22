Как сдать НМТ 2023 за границей: все, что нужно знать выпускникам

Где можно сдать НМТ за границей

Недавно в список городов и стран, в которых можно сдать мультитест, добавили Берн (Швейцария), Братиславу (Словакия), Кишинев (Молдова) и Роттердам (Нидерланды).

Для прохождения тестирования нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования. Регистрация открыта по 3 мая.

При внесении персональных данных можно сразу выбрать населенный пункт, где вам удобнее добираться, чтобы сдать тест.

Важно, что до 7 мая 2023 года при необходимости вы сможете выбрать другую локацию, если она еще будет доступна.

В этом году основная сессия мультитеста пройдет 5 июня - 23 июня, дополнительная: 11-24 июля.

Список стран, где можно сдать НМТ 2023

Список стран и городов, где можно сдать НМТ (скриншот)

Нюансы сдачи мультитеста за границей

Хотя список стран, где можно составить НМТ, расширили, впрочем, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах.

Соответственно желающих сдать мультитест в конкретной локации может быть больше количества предусмотренных мест. Именно поэтому эксперты советуют заранее зарегистрироваться для прохождения теста.

Ранее УЦОКО сообщал, что в Польше и Германии уже почти не осталось свободных мест на регистрацию для НМТ.

Важным нюансом является то, что в некоторых городах/странах тестирование проведут только во время дополнительной сессии.