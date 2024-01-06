Як скласти фінансовий план на 2024 рік і реалізувати його: три правила від експерта

Чітко пропишіть свої фінансові цілі

"Визначте, чого ви дійсно хочете у фінансовому плані. Наприклад, стати багатим через 5 років - це не ціль. Отримувати пасивний дохід через 5 років у розмірі 50 тис. грн на рік - це ціль. Або купити машину - це не мета. А ось накопичити 500 тис. грн через 3 роки на нову машину - це правильна ціль", - пояснює експерт.

Для початку потрібно прописати всі ваші цілі: короткострокові та довгострокові, маленькі та великі. А потім виставити пріоритетність із тих коштів, які ви можете виділяти на ці цілі. Зазвичай довгострокові йдуть на першому місці, а потім короткострокові. Приклад: поїздка за кордон - короткострокова, пасивний дохід на пенсії - довгострокова.

Порахуйте доходи і витрати

"Тепер необхідно порахувати ваші доходи та витрати. Доходи мають бути більшими за витрати. Якщо це не так, то збільшуйте доходи та оптимізуйте витрати. Витрати краще розподіляти на щомісячні дрібні витрати та разові великі - наприклад, страховка тощо", - радить Рудевіч.

Визначте стратегію для інвестицій

Далі визначаєте термін для інвестування - час, необхідний для досягнення ваших цілей. Як правило, горизонт визначається з розрахунку середньої прибутковості 8-10% річних у доларах. Для цього вам потрібно порахувати ваші активи та накласти все це на ваші цілі.

Визначте інструменти інвестування: чи це буде портфель агресивного зростання - високий ризик і більша дохідність, зазвичай це низьколіквідні цінні папери молодих компаній, але з потужним потенціалом зростання, або це буде портфель збалансованого зростання, в якому поєднуються характеристики інших видів портфелів. Часто саме на цьому етапі потрібна допомога практикуючого фахівця.

"Ще одне дуже важливе правило: до закінчення вашого горизонту інвестування більша частина ваших активів має бути переміщена в консервативні інвестиційні інструменти - банківський депозит або облігації", - пояснює фінансист.⠀