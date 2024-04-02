UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як склалося особисте життя головних героїв трилогії "50 відтінків сірого"

Кадр з фільму "50 відтінків сірого"
Автор: Юлія Любченко

Трилогія "50 відтінків сірого" підкорила весь світ своєю некласичною історією справжнього кохання і досі є однією з найпопулярніших мелодрам.

А про те, як після виходу фільмів склалося особисте життя головних героїв, вирішило розповісти РБК-Україна (проект Styler).

Джеймі Дорнан 

Красень Джеймі Дорнан зіграв сексуального та відстороненого Крістіана Грея, який щиро покохав просту дівчина Анастейшу, з якою у них закрутився палкий роман. 

Та у житті Дорнан геть не такий, як у фільмі. Виявляється актор вже багато років одружений і має трьох дітей. А до цієї картини ставиться досить неоднозначно, адже свого часу він відмовився грати у другій і третій частинах, але погодився. І, як відомо, він та його кохана не дивилися жодної частини. 

Джеймі Дорнан з родиною (фото: Pinterest)

Дакота Джонсон 

Життя акторки, яка, власне, й зіграла сором’язливу Анастейшу Стіл та розкрилась під новим кутом завдяки закоханості у Грея, Дакота Джонсон має зовсім іншу історію кохання у реальному житті. 

Наразі жінка незаміжня, але вона має бойфренда, з яким зустрічається вже кілька років та, здається, заміж не поспішає.

Її коханого звуть Кріс Мартін, який старший за неї на 12 років. Але це не має жодного значення, головне те, що вони щасливі разом і готові йти далі. 

Тож, як бачимо, досить інтимна історія кохання у фільмі не завадила обом головним акторам побудувати щасливі стосунки у реальному житті без усіляких кліше та стереотипного мислення.

Дакота Джонсон з Крісом Марітном (фото: instagram.com/cam__mood)

Читайте РБК-Україна в Google News
СтосункиАкториФільми