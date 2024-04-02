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Как сложилась личная жизнь главных героев трилогии "50 оттенков серого"

Вторник 02 апреля 2024 07:39
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Как сложилась личная жизнь главных героев трилогии "50 оттенков серого" Кадр из фильма "50 оттенков серого"
Автор: Юлия Любченко

Трилогия "50 оттенков серого" покорила весь мир своей неклассической историей настоящей любви и по сей день является одной из самых популярных мелодрам.

А о том, как после выхода фильмов сложилась личная жизнь главных героев, решило поведать РБК-Украина (проект Styler).

Джейми Дорнан

Красавец Джейми Дорнан сыграл сексуального и отстраненного Кристиана Грея, искренне полюбившего простую девушку Анастейшу, с которой у них закружился страстный роман.

Но в жизни Дорнан совсем не такой, как в фильме. Оказывается актер уже много лет женат и имеет троих детей. К этой же картине относится довольно неоднозначно, ведь в свое время он отказался играть во второй и третьей частях, но согласился. И, как известно, он и его возлюбленная не смотрели ни одной части.

Как сложилась личная жизнь главных героев трилогии &quot;50 оттенков серого&quot;Как сложилась личная жизнь главных героев трилогии &quot;50 оттенков серого&quot;

Джейми Дорнан с семьей (фото: Pinterest)

Дакота Джонсон

Жизнь актрисы, которая, собственно, и сыграла застенчивую Анастейшу Стил и раскрылась под новым углом благодаря влюбленности в Грея, Дакоты Джонсон сложилась совсем другая история любви в реальной жизни.

Пока женщина незамужем, но у нее есть бойфренд, с которым она встречается уже несколько лет и, кажется, замуж не спешит.

Ее любимого зовут Крис Мартин, старше ее на 12 лет. Но это не имеет никакого значения, главное, что они счастливы вместе и готовы идти дальше.

Итак, как видим, довольно интимная история любви в фильме не помешала главным актерам построить счастливые отношения в реальной жизни без всяких клише и стереотипного мышления.

Как сложилась личная жизнь главных героев трилогии &quot;50 оттенков серого&quot;Как сложилась личная жизнь главных героев трилогии &quot;50 оттенков серого&quot;

Дакота Джонсон с Крисом Маритном (фото: instagram.com/cam__mood)

Раньше мы рассказывали, почему трилогия "50 оттенков серого" носит именно такое название.

Читайте также,почему Джейми Дорнан попал в больницу.

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