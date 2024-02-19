Як сказати українською "многообещающий"? Навіть філологи не завжди це знають

Як правильно сказати українською "многообещающий" - знають не всі. Навіть дехто з філологів може не одразу згадати український відповідник цього російського слова.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно перекласти "многообещающий" українською.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Віки Хмельницької у Facebook, "Культура слова: мовностилістичні поради" Олександра Пономаріва.
За словами видатного українського мовознавця, перекладача, публіциста й громадського діяча Олександра Пономаріва, причиною багатьох лексичних та граматичних помилок у мові українців є:
У книзі "Культура слова: Мовностилістичні поради", присвяченій чистоті української мови, автор зазначав також, що причиною "засмічення" української мови нерідко стає саме переклад.
Деякі зі словників перекладають російське слово "многообещающий" як "багатообіцяючий" або ж "перспективний".
Водночас на думку акторки дубляжу, ведучої та тренерки з усного мовлення Віки Хмельницької, аналогами цього російського слова в українській мові є насправді слова:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді правильно казати українською - "крайній" або "останній".
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