Как сказать на украинском "многообещающий"? Даже филологи не всегда это знают

Культура украинского слова

По словам выдающегося украинского языковеда, переводчика, публициста и общественного деятеля Александра Пономарива, причиной многих лексических и грамматических ошибок в языке украинцев являются:

тяготение над авторами слов и морфолого-синтаксических конструкций русского языка

стремление "скопировать" эти конструкции вместо того, чтобы найти что-то свое - украинский аналог

В книге "Культура слова: Мовностилістичні поради", посвященной чистоте украинского языка, автор отмечал также, что причиной "засорения" украинского языка нередко становится именно перевод.

Как перевести на украинский "многообещающий"

Некоторые из словарей переводят русское слово "многообещающий" как "багатообіцяючий" или же "перспективний".

В то же время, по мнению актрисы дубляжа, ведущей и тренера по устной речи Вики Хмельницкой, аналогами этого русского слова в украинском языке являются на самом деле слова: