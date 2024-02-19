Как сказать на украинском "многообещающий"? Даже филологи не всегда это знают

Как правильно сказать на украинском "многообещающий" - знают не все. Даже некоторые из филологов могут не сразу вспомнить украинский аналог этого русского слова.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно перевести "многообещающий" на украинский.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Вики Хмельницкой в Facebook, "Культура слова: мовностилістичні поради" Александра Пономарива.
По словам выдающегося украинского языковеда, переводчика, публициста и общественного деятеля Александра Пономарива, причиной многих лексических и грамматических ошибок в языке украинцев являются:
В книге "Культура слова: Мовностилістичні поради", посвященной чистоте украинского языка, автор отмечал также, что причиной "засорения" украинского языка нередко становится именно перевод.
Некоторые из словарей переводят русское слово "многообещающий" как "багатообіцяючий" или же "перспективний".
В то же время, по мнению актрисы дубляжа, ведущей и тренера по устной речи Вики Хмельницкой, аналогами этого русского слова в украинском языке являются на самом деле слова:
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле правильно говорить по-украински - "крайній" или "останній".
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