Як сказати партнеру, що вам щось не сподобалося у ліжку, і не зруйнувати стосунки?

Обирайте правильний момент

Віталій Курсік наголошує, що вибір правильного моменту для обговорення делікатних тем - це дуже важливо, оскільки від цього залежить, як піде подальша розмова.

Не після сексу. Це найбільш вразливий момент, і будь-яка критика може сприйматися болісно. Не під час сексу. Це може вибити з настрою та викликати напруження.

У спокійній обстановці, коли обидва розслаблені та налаштовані на розмову.

Формулюйте правильно

"Якщо сказати прямо: "Мені не подобається, як ти це робиш", - партнер може почути: "Я тобі не подобаюся". І це - шлях до скандалу або образ", - пояснює експерт.

Говоріть через "я"-повідомлення

Замість "Ти все робиш не так" - скажіть: "Мені подобається, коли ти робиш ось так…"

Замість "Це було жахливо" - скажіть: "Я хочу спробувати дещо інше, мені здається, це нам обом сподобається"

Відзначте, що вам подобається

Якщо почати з позитиву, партнер не сприйме це як "атаку". Наприклад: "Мені дуже подобається, як ти мене цілуєш, це заводить неймовірно! Але якби ти ще робив/ла ось так… це було б просто вау!"

Пропонуйте альтернативи

Критику без пропозицій сприймають як ниття. Якщо щось не подобається, запропонуйте інший варіант:

"Я б дуже хотів/ла, щоб ми спробували ось це..."

"Я не отримую задоволення від цього, але є дещо, що мене дуже збуджує…"

Не бійтеся експериментувати

"Іноді партнер просто не знає, як зробити краще. В цьому випадку варто не лише говорити, а й допомагати - показувати, направляти, пробувати разом", - радить фахівець.

Секс – це про спільний досвід, а не про виконання якихось норм чи стандартів. І найголовніше - не мовчіть!

"Багато хто боїться зачепити самооцінку партнера й тому терпить незадоволення роками. Але якісний секс - це один із важливих компонентів гармонійних стосунків. Тому чесна, але тактовна розмова - це не загроза, а можливість зробити ваші інтимні моменти ще кращими", - резюмує Віталій Курсік.

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