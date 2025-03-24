Как сказать партнеру, что вам что-то не понравилось в постели, и не разрушить отношения?

Выбирайте правильный момент

Виталий Курсик отмечает, что выбор правильного момента для обсуждения деликатных тем - это очень важно, поскольку от этого зависит, как пойдет дальнейший разговор.

Не после секса. Это самый уязвимый момент, и любая критика может восприниматься болезненно. Не во время секса. Это может выбить из настроения и вызвать напряжение.

В спокойной обстановке, когда оба расслаблены и настроены на разговор.

Формулируйте правильно

"Если сказать прямо: "Мне не нравится, как ты это делаешь", - партнер может услышать: "Я тебе не нравлюсь". И это - путь к скандалу или оскорблениям", - объясняет эксперт.

Говорите через "я"-сообщения

Вместо "Ты все делаешь не так" - скажите: "Мне нравится, когда ты делаешь вот так..."

Вместо "Это было ужасно" - скажите: "Я хочу попробовать кое-что другое, мне кажется, это нам обоим понравится"

Отметьте, что вам нравится

Если начать с позитива, партнер не воспримет это как "атаку". Например: "Мне очень нравится, как ты меня целуешь, это заводит невероятно! Но если бы ты еще делал/делала вот так... это было бы просто вау!"

Предлагайте альтернативы

Критику без предложений воспринимают как нытье. Если что-то не нравится, предложите другой вариант:

"Я бы очень хотел/хотела, чтобы мы попробовали вот это..."

"Я не получаю удовольствия от этого, но есть кое-что, что меня очень возбуждает..."

Не бойтесь экспериментировать

"Иногда партнер просто не знает, как сделать лучше. В этом случае стоит не только говорить, но и помогать - показывать, направлять, пробовать вместе", - советует специалист.

Секс - это о совместном опыте, а не о выполнении каких-то норм или стандартов. И самое главное - не молчите!

"Многие боятся задеть самооценку партнера и поэтому терпят неудовлетворение годами. Но качественный секс - это один из важных компонентов гармоничных отношений. Поэтому честный, но тактичный разговор - это не угроза, а возможность сделать ваши интимные моменты еще лучше", - резюмирует Виталий Курсик.

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