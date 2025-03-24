Как сказать партнеру, что вам что-то не понравилось в постели, и не разрушить отношения?

Говорить о сексе - это не всегда легко. Особенно, если дело касается критики. Но если молчать и терпеть, рано или поздно это превратится в раздражение, неудовлетворенность и даже эмоциональную отдаленность.
Как сказать партнеру, что что-то в сексе вас не устраивает, но так, чтобы он не обиделся и не впал в депрессию, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Виталий Курсик отмечает, что выбор правильного момента для обсуждения деликатных тем - это очень важно, поскольку от этого зависит, как пойдет дальнейший разговор.
"Если сказать прямо: "Мне не нравится, как ты это делаешь", - партнер может услышать: "Я тебе не нравлюсь". И это - путь к скандалу или оскорблениям", - объясняет эксперт.
Если начать с позитива, партнер не воспримет это как "атаку". Например: "Мне очень нравится, как ты меня целуешь, это заводит невероятно! Но если бы ты еще делал/делала вот так... это было бы просто вау!"
Критику без предложений воспринимают как нытье. Если что-то не нравится, предложите другой вариант:
"Иногда партнер просто не знает, как сделать лучше. В этом случае стоит не только говорить, но и помогать - показывать, направлять, пробовать вместе", - советует специалист.
Секс - это о совместном опыте, а не о выполнении каких-то норм или стандартов. И самое главное - не молчите!
"Многие боятся задеть самооценку партнера и поэтому терпят неудовлетворение годами. Но качественный секс - это один из важных компонентов гармоничных отношений. Поэтому честный, но тактичный разговор - это не угроза, а возможность сделать ваши интимные моменты еще лучше", - резюмирует Виталий Курсик.
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