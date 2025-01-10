Як сказати партнеру про почуття до іншої людини: що може пом'якшити удар та зменшити біль

Зізнатися у тому, що ви маєте почуття до іншої людини - це чесність. І саме не неї заслуговує людина, яка була з вами поруч певний час.

Відкладати такі розмови до того, як партнер дізнається сам - не варто, бо це зробить йому дуже боляче, а вас він може зненавидіти.

Тому краще поговорити відкрито та чесно. Навіть, якщо ви не збираєтеся з іншою людиною будувати стосунки й це тільки платонічні почуття. Ось кілька порад, як це зробити:

Оберіть правильний час і місце

Не заводьте розмову в поспіху чи в незручній обстановці. Знайдіть тихий, приватний простір, де ви обоє будете мати час і можливість поговорити відкрито.

Будьте чесними, але не жорсткими

Відвертість важлива, але її можна подати з емпатією. Наприклад: "Я хочу бути з тобою чесним/чесною. За останній час я почав/почала відчувати щось до іншої людини. Я розумію, що це боляче, і мені шкода, що я завдаю тобі болю."

Не перекладайте провину

Не звинувачуйте партнера чи його дії у ваших почуттях. Це тільки підсилить його біль і обурення. Замість цього візьміть відповідальність за свої почуття.

"Та й взагалі, відповідальність за почуття можете нести тільки ви. Навіть, якщо у вас в стосунках було щось негаразд, ви завжди мали вибір - спробувати їх налагодити або шукати для себе щось інше", - підкреслює коуч.

Дайте простір для реакції

Партнер може спочатку відчути шок, гнів чи смуток. Будьте готові вислухати й дайте йому час для емоцій. Це частина процесу прийняття.

Висловіть вдячність

Нагадайте партнеру про все хороше, що було у ваших стосунках. Це допоможе зберегти відчуття гідності та важливості для обох сторін.

"Обов'язково скажіть людині слова подяки. Наприклад: "Я ціную час, який ми провели разом. Ти для мене дуже важливий/важлива", - радить експерт.

Не намагайтеся бути "добренькими"

Фрази на кшталт "ти знайдеш когось кращого" можуть звучати принизливо чи некоректно в цей момент. Краще підтримайте словами: "Я розумію, як це складно. Якщо я можу чимось допомогти, скажи."

Знайдіть підтримку для себе і для партнера

Якщо партнер дуже болісно реагує, можна запропонувати допомогу психолога. Це не тільки зменшить напругу, а й допоможе обом краще зрозуміти ситуацію.

Поставтеся до ситуації з повагою

Не варто залишати партнера в невіданні або уникати розмови, зникнувши з його життя. Такі дії тільки поглиблять біль і викличуть образу.

Не поспішайте зі стосунками з іншою людиною

Поважайте почуття свого партнера і дайте час, перш ніж відкрито демонструвати свої нові стосунки. Це знак турботи та людяності.

"Головне - пам’ятайте, що чесність і емпатія є ключовими в таких розмовах. Так, розрив болючий, але правильний підхід допоможе зменшити біль і залишити у вашій історії хоч трохи поваги й людяності", - підкреслює Віталій Курсік.