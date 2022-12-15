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Як швидко зробити зі свого смартфона термінал для оплати: інструкція

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Четвер 15 грудня 2022 17:33
Як швидко зробити зі свого смартфона термінал для оплати: інструкція Як зробити зі смартфона платіжний термінал (фото: pxhere.com)
Автор: Анна Шиканова

В умовах відключення світла багато торгових точок та приватних підприємців зіткнулися з проблемою оплати товарів або послуг за допомогою банківської картки. Розв'язати цю проблему можна за допомогою смартфона з функцією NFC.

Як перетворити смартфон на термінал для оплати, розповіли в інструкції ПриватБанку на Facebook.

Інструкція для смартфона

Якщо у вас смартфон на ОС Android із функцією NFC, то його можна перетворити на POS-термінал. Для цього потрібно завантажити програму Термінал за цим посиланням.

Потім потрібно пройти коротку реєстрацію.

Підключення займає кілька хвилин, а потім ви зможете приймати до оплати картки будь-яких банків.

Працює ця функція так само як і при оплаті на звичайному POS-терміналі. Суму потрібно набирати у додатку.

Процес оплати простий: покупець прикладає картку або свій гаджет до вашого смартфону, відбувається обмін даними, надходить відповідь від процесингового центру про успішність трансакції. Чек ви надсилаєте покупцю на e-mail в один клік.

При цьому власнику Термінала не потрібно сплачувати абонентську плату, є лише базова комісія еквайрингу у розмірі 1,3% – за платежі за всіма картками.

Інструкція через Telegram

Є й інший варіант. Сформуйте QR-код вашого POS-терміналу у смартфоні. Для цього:

1. Зайдіть у телеграм-бот ПриватБанку за цим посиланням.

2. Натисніть QR для оплати

3. Вводьте мерчант терміналу (його можна знайти на будь-якому чеку цього ж POS-терміналу, що починається з літери S, наприклад, S1240RWZ)

4. Приймайте плату. Для цього у покупця має бути встановлений ПРиват24 для оплати через QR-код.

До речі, раніше ми повідомляли, що подібну функцію запустив Райффайзенбанк Банк Україна і Visa.

А також розповідали про те, що скоро можна буде сплатити за проїзд в електричці за допомогою телефону.

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