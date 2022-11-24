Як швидко відновити мобільний зв'язок: проста інфструкція

Ще в березні 2022 року Мінцифра спільно з мобільними операторами і Держспецзв’язку запустили національний роумінг в Україні.

Тариф користувача при зміні оператора не змінюється. Після підключення функції можна користуватися зв'язком та інтернетом на швидкості 512 Кбіт/с.

Зокрема, підтримуються SIM-картки Vodafone, "Київстар" та lifecell.

Як відновити зв'язок

Щоб скористатися такою функцією, необхідно:

вимкнути автоматичний вибір мережі в установках телефону. Android: Налаштування - мобільна мережа (або підключення) - оператор. iOS: параметри - стільникові дані - вибір мережі;

далі знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL;

якщо не вдається підключитись, то спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

в кінці перевірити можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS.

Також важливо щодня перевіряти, чи не з'явився зв'язок у оператора, до якого ви були раніше підключені. Якщо все відновилось, то повертатися до нього.

Зазвичай спочатку при підключенні будуть працювати лише дзвінки та SMS. Щоб працював інтернет, потрібно ввімкнути можливість підключення до мережі в роумінгу.

У користувачів Android така функція називається "Передача даних у роумінгу", в iOS - "Роумінг даних".