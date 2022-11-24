Как быстро восстановить мобильную связь: простая инфструкция

Еще в марте 2022 года Минцифра совместно с мобильными операторами и Госспецсвязи запустили национальный роуминг в Украине.

Тариф пользователя при смене оператора не меняется. После подключения функции можно пользоваться связью и интернетом на скорости 512 Кбит/с.

В частности, поддерживаются SIM-карты Vodafone, "Киевстар" и lifecell.

Как восстановить связь

Чтобы воспользоваться такой функцией, необходимо:

отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. Android: Настройки - мобильная сеть (или подключение) - оператор. iOS: параметры - сотовые данные - выбор сети;

далее найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

если не удается подключиться, попробовать еще раз или выбрать другую сеть;

в конце проверить возможность совершать звонки и отправлять SMS.

Также важно каждый день проверять, не появилась ли связь у оператора, к которому вы были ранее подключены. Если все восстановилось, то возвращаться к нему.

Обычно при подключении будут работать только звонки и SMS. Чтобы работал интернет, необходимо включить возможность подключения к сети в роуминге.

У пользователей Android такая функция называется "Передача данных в роуминге", в iOS - "Роуминг данных".