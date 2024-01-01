Як швидко відмити посуд після новорічного застілля: корисні лайфхаки
Новий рік - це не лише свято та зустрічі з друзями, а й прибирання наступного ранку. Напевно, найбільшу частину займе миття посуду. Проте є лайфхаки, які можуть пришвидшити цей процес.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найбільш дієві поради, як швидко помити посуд після святкової ночі.
Використайте соду
Це швидкий і дієвий метод відмити посуд від жиру. Секрет полягає в тому, що м'яка структура порошку допоможе відчистити глибокий застарілий жир і не буде залишати подряпин.
Для цього просто посипте брудний посуд харчовою содою та трохи зачекайте, щоб жир розчинився.
Якщо у вас зібралося багато немитого посуду, складіть його в раковину та киньте туди харчової соди. Бруд розчиниться, і мити тарілки стане легше. Не забувайте використовувати гумові рукавички.
Якщо потрібно відмити каструлю чи пательню, наповніть її водою та насипте всередину харчової соди. Далі поставте на плиту й зачекайте, коли жир википить.
Як швидко помити багато брудного посуду (фото: Freepik)
Сода, сіль та оцет
Для особливого давніх чи глибоких забруднень використайте цю суміш. Вам потрібно просто змішати всі інгредієнти між собою та нанести на поверхню, яку треба відмити.
Проте в жодному разі не використовуйте цей спосіб на посуді з "чутливим" покриттям, інакше його можна пошкодити.
Дайте суміші трохи часу для того, щоб вона "спрацювала". Після цього можете просто протерти губкою та ретельно промити під водою.
Кока-кола та спирт
Неодноразово проводили експерименти, які доводили, що газовані напої можуть очистити від іржі та жиру. Тому ви також можете випробувати такий метод. Налийте газовану воду в ту ємність, яку потрібно вимити, до країв.
Але не застосовуйте такий спосіб для білого посуду, щоб він не зіпсувався.
Якщо ж на посуді просто зібрався невеликий наліт, візьміть спирт, який завжди є вдома. Змочіть ним серветку, ватний диск чи ганчірку та інтенсивно потріть посуд в місцях з нальотом.
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