Як швидко відмити посуд після новорічного застілля: корисні лайфхаки

Новий рік - це не лише свято та зустрічі з друзями, а й прибирання наступного ранку. Напевно, найбільшу частину займе миття посуду. Проте є лайфхаки, які можуть пришвидшити цей процес.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найбільш дієві поради, як швидко помити посуд після святкової ночі.

Використайте соду

Це швидкий і дієвий метод відмити посуд від жиру. Секрет полягає в тому, що м'яка структура порошку допоможе відчистити глибокий застарілий жир і не буде залишати подряпин.

Для цього просто посипте брудний посуд харчовою содою та трохи зачекайте, щоб жир розчинився.

Якщо у вас зібралося багато немитого посуду, складіть його в раковину та киньте туди харчової соди. Бруд розчиниться, і мити тарілки стане легше. Не забувайте використовувати гумові рукавички.

Якщо потрібно відмити каструлю чи пательню, наповніть її водою та насипте всередину харчової соди. Далі поставте на плиту й зачекайте, коли жир википить.

Як швидко помити багато брудного посуду (фото: Freepik)

Сода, сіль та оцет

Для особливого давніх чи глибоких забруднень використайте цю суміш. Вам потрібно просто змішати всі інгредієнти між собою та нанести на поверхню, яку треба відмити.

Проте в жодному разі не використовуйте цей спосіб на посуді з "чутливим" покриттям, інакше його можна пошкодити.

Дайте суміші трохи часу для того, щоб вона "спрацювала". Після цього можете просто протерти губкою та ретельно промити під водою.

Кока-кола та спирт

Неодноразово проводили експерименти, які доводили, що газовані напої можуть очистити від іржі та жиру. Тому ви також можете випробувати такий метод. Налийте газовану воду в ту ємність, яку потрібно вимити, до країв.

Але не застосовуйте такий спосіб для білого посуду, щоб він не зіпсувався.

Якщо ж на посуді просто зібрався невеликий наліт, візьміть спирт, який завжди є вдома. Змочіть ним серветку, ватний диск чи ганчірку та інтенсивно потріть посуд в місцях з нальотом.