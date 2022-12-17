Як швидко видалити віск із будь-якої поверхні: прості способи

Свічки зараз горять майже у кожному будинку через регулярні відключення електроенергії. І часом віск від свічки потрапляє різні поверхні. Очистити їх від воску швидко і легко не виходить, а видаленням ножем призводить до подряпин на поверхні.
Які способи допоможуть вам швидко видалити віск із будь-якої поверхні - читайте нижче.
Краплі від воску можуть залишати не лише різнокольорові плями, якщо свічка була не біла, а ще й плями жиру. Від парафіну теж залишаються плями, хоч він має на відміну від воску синтетичний склад.
Щоб прибрати віск із тканинної поверхні (одяг, меблі), вам знадобиться лід. Складіть його в пакет і прикладіть до забрудненої поверхні. Зачекайте, поки віск чи парафін затвердіє.
Видаліть великі шматки. А ті, що залишилися - зніміть пластиковою карткою або гральною карткою. Ніж використовувати не рекомендується - можуть залишитися подряпини, дірки та порізи.
Якщо плями залишилися у ворсі, то прикладіть до них кілька паперових рушників, а потім теплу праску (не гарячу!). Речовина розм'якне і вбереться в рушники.
Якщо на тканині залишилася пляма фарби, то візьміть спиртову серветку або змочіть шматочок білої тканини у спирті – протріть пляму. Перекис водню можна використовувати лише для білої тканини.
Зачекайте, доки віск застигне. Прикладіть кригу. Потім візьміть пластикову картку, скребок для скла або гральну картку та зніміть віск. Якщо видалити не виходить - нагрійте віск знову феном на мінімальній температурі. Залишки можна буде витерти паперовою серветкою або ганчіркою.
Жирну пляму з кахлю можна видалити серветкою зі спиртом.
З дерева – візьміть літр теплої води, розчиніть ложку нашатирного спирту. Протріть цим розчином плями, потім витирайте насухо. Обробіть поверхню поліролем.
З пластику – мильним розчином або столовим оцтом.
Зі скла - мильним розчином, спиртом або засобом для миття вікон.
З екрана планшета або комп'ютера – акуратно приберіть пластиковою карткою віск. Ганчірку намочіть у гарячій воді, відіжміть і прикладіть до місця з плямою - залишки почнуть танути. Протріть їх паперовим рушником і відполіруйте екран ганчірочкою з мікрофібри.
До речі, раніше ми писали про те, які способи допоможуть вашій свічці горіти довше.
А ще розповідали про те, як зробити свічку, яка буде горіти 10-12 годин.