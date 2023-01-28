Як швидко розрізати торт без використання ножа: ось що знадобиться

Як розрізати торт без ножа

Келих для вина

Експерти кажуть, що розрізати будь-який торт або пиріг можна за допомогою келиха для вина або стаканів. Спочатку це може здаватися дивним, але ця незвичайна техніка стала дуже популярною.

Зокрема, кожен присутній на святі може розділити свою частку торта келихом. Його потрібно просто взяти догори дном і занурити в торт, щоб витягти шматочок.

Потім кожен може скуштувати свою порцію прямо в склянці за допомогою ложки.

Нитка

Зокрема, торт можна розрізати і за допомогою зубної або будь-якої іншої нитки. Необхідно відрізати нитку, довшу ніж сам торт. Бажано, щоб вона була складена вдвоє, щоб було зручно її тримати.

Потім міцно візьміться за кінці нитки та проведіть невидиму лінію там, де ви будете робити надріз. Покладіть нитку на цю уявну лінію та натисніть різким, швидким рухом, щоб зробити ідеальний розріз.

Як гарно розрізати торт

Найпопулярніша форма тортів - ​кругла. Найпростіший спосіб нарізки такого десерту: розрізати навпіл, а потім кожну половинку ще на дві частини, а якщо необхідно, то і їх поділити.

Також можна розрізати ромашкою. У центрі торта треба зробити коло.Частину, що залишилася за колом, потрібно розділити на рівні частини, серединку розрізати навхрест.

Якщо торт прямокутної або квадратної форм, то потрібно провести через середину квадратного торта дві перпендикулярні лінії і розрізати. В результаті вийде чотири рівні частини, які можна поділити ще навпіл або за такою ж схемою на чотири шматочки. Також можна, їх розрізати по діагоналі чи на трикутні частини.

Часто для нарізки торта використовують спеціальний кутовий ніж-лопатку, який дає змогу швидко поділити десерт на рівні частини.