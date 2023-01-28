Как быстро разрезать торт без использования ножа: вот что понадобится

Как разрезать торт без ножа

Бокал для вина

Эксперты говорят, что разрезать любой торт или пирог можно с помощью бокала для вина или стаканов. Поначалу это может показаться странным, но эта необычная техника стала очень популярной.

В частности, каждый присутствующий на празднике может разделить свою долю торта бокалом. Его нужно просто взять вверх дном и погрузить в торт, чтобы вытащить кусочек.

Затем каждый может попробовать свою порцию прямо в стакане с помощью ложки.

Нить

В частности, торт можно разрезать и с помощью зубной или любой другой нити. Необходимо отрезать нить длиннее, чем сам торт. Желательно, чтобы она была сложена вдвое, чтобы было удобно ее держать.

Затем крепко возьмитесь за концы нити и проведите невидимую линию там, где вы будете делать надрез. Положите нить на воображаемую линию и нажмите резким, быстрым движением, чтобы сделать идеальный разрез.

Как красиво разрезать торт

Самая популярная форма тортов - круглая. Самый простой способ нарезки такого десерта: разрезать пополам, а затем каждую половинку на две части, а если необходимо, то и их поделить.

Также можно разрезать ромашкой. В центре торта надо сделать круг. Оставшуюся за кругом часть нужно разделить на равные части, серединку разрезать крест-накрест.

Если торт прямоугольной или квадратной формы, то нужно провести через середину квадратного торта две перпендикулярные линии и разрезать. В результате получится четыре равных части, которые можно поделить еще пополам или по такой же схеме на четыре кусочка. Также можно их разрезать по диагонали или на треугольные части.

Часто для нарезки торта используют специальный угловой нож-лопатку, позволяющий быстро разделить десерт на равные части.