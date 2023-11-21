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Как быстро распознать депрессию: психотерапевт предложила простой тест

Вторник 21 ноября 2023 19:16
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Как быстро распознать депрессию: психотерапевт предложила простой тест Какой тест поможет вам понять, что у вас есть депрессия (unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Анна Чередниченко

Простое ухудшение затянувшегося настроения, осенний сплин, истощенность или все же депрессия? Различить эти состояния иногда очень трудно, но у депрессии есть свои признаки, которые можно узнать с помощью небольшого теста.

Как понять, что у вас или у кого-то из ваших близких есть депрессия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на сообщение невролога и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram.

Врач предлагает ответить всего на два вопроса:

1. Беспокоили ли вас в течение последнего месяца чувство подавленности и безнадежности?

2. Беспокоило ли в течение последнего месяца отсутствие интереса и заинтересованности в выполнении обычных дел?

"Если вы ответили да, есть 97% вероятности, что у вас депрессия", - подчеркивает врач.

Также она перечислила другие признаки депрессии:

Если в течение не менее двух недель у вас один из двух симптомов или оба:

  • Подавленное настроение
  • Отсутствие удовольствия от какой-либо деятельности каждый день

Есть 5 или более из следующих физических симптомов:

  • Потеря или набор веса, или изменение аппетита
  • Усталость, отсутствие энергии
  • Медленное мышление и невозможность концентрироваться
  • Бессонница или постоянное желание спать
  • Чувство ничтожности
  • Психомоторное возбуждение или заторможенность
  • Мнения о смерти

В случаях, когда вы подозреваете у себя или близких депрессию, нужно обратиться к врачу и пройти специальные скрининговые тесты:

  • Анкету здоровья пациента из 9 пунктов PHQ-9
  • Шкала депрессии Бека из 21 пункта
  • Шкала самооценки депрессии – опрос из 20 пунктов
  • Шкала депрессии DEPS из 10 пунктов
  • Шкала депрессии у пожилых людей

"Диагноз депрессия может выставить только врач, шкалы - это указатель для вас, что не стоит слушать окружающих "возьми себя в руки". Следует обращаться за специализированной помощью, чтобы вновь найти радость жизни", - отмечает врач.

Раньше мы сообщали о том, как питаться во время стресса, если у вас нарушился режим.

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