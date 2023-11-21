Как быстро распознать депрессию: психотерапевт предложила простой тест

Простое ухудшение затянувшегося настроения, осенний сплин, истощенность или все же депрессия? Различить эти состояния иногда очень трудно, но у депрессии есть свои признаки, которые можно узнать с помощью небольшого теста.

Как понять, что у вас или у кого-то из ваших близких есть депрессия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на сообщение невролога и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram.

Врач предлагает ответить всего на два вопроса:

1. Беспокоили ли вас в течение последнего месяца чувство подавленности и безнадежности?

2. Беспокоило ли в течение последнего месяца отсутствие интереса и заинтересованности в выполнении обычных дел?

"Если вы ответили да, есть 97% вероятности, что у вас депрессия", - подчеркивает врач.

Также она перечислила другие признаки депрессии:

Если в течение не менее двух недель у вас один из двух симптомов или оба:

Подавленное настроение

Отсутствие удовольствия от какой-либо деятельности каждый день

Есть 5 или более из следующих физических симптомов:

Потеря или набор веса, или изменение аппетита

Усталость, отсутствие энергии

Медленное мышление и невозможность концентрироваться

Бессонница или постоянное желание спать

Чувство ничтожности

Психомоторное возбуждение или заторможенность

Мнения о смерти

В случаях, когда вы подозреваете у себя или близких депрессию, нужно обратиться к врачу и пройти специальные скрининговые тесты:

Анкету здоровья пациента из 9 пунктов PHQ-9

Шкала депрессии Бека из 21 пункта

Шкала самооценки депрессии – опрос из 20 пунктов

Шкала депрессии DEPS из 10 пунктов

Шкала депрессии у пожилых людей

"Диагноз депрессия может выставить только врач, шкалы - это указатель для вас, что не стоит слушать окружающих "возьми себя в руки". Следует обращаться за специализированной помощью, чтобы вновь найти радость жизни", - отмечает врач.