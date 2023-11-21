Как быстро распознать депрессию: психотерапевт предложила простой тест
Простое ухудшение затянувшегося настроения, осенний сплин, истощенность или все же депрессия? Различить эти состояния иногда очень трудно, но у депрессии есть свои признаки, которые можно узнать с помощью небольшого теста.
Как понять, что у вас или у кого-то из ваших близких есть депрессия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на сообщение невролога и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram.
Врач предлагает ответить всего на два вопроса:
1. Беспокоили ли вас в течение последнего месяца чувство подавленности и безнадежности?
2. Беспокоило ли в течение последнего месяца отсутствие интереса и заинтересованности в выполнении обычных дел?
"Если вы ответили да, есть 97% вероятности, что у вас депрессия", - подчеркивает врач.
Также она перечислила другие признаки депрессии:
Если в течение не менее двух недель у вас один из двух симптомов или оба:
- Подавленное настроение
- Отсутствие удовольствия от какой-либо деятельности каждый день
Есть 5 или более из следующих физических симптомов:
- Потеря или набор веса, или изменение аппетита
- Усталость, отсутствие энергии
- Медленное мышление и невозможность концентрироваться
- Бессонница или постоянное желание спать
- Чувство ничтожности
- Психомоторное возбуждение или заторможенность
- Мнения о смерти
В случаях, когда вы подозреваете у себя или близких депрессию, нужно обратиться к врачу и пройти специальные скрининговые тесты:
- Анкету здоровья пациента из 9 пунктов PHQ-9
- Шкала депрессии Бека из 21 пункта
- Шкала самооценки депрессии – опрос из 20 пунктов
- Шкала депрессии DEPS из 10 пунктов
- Шкала депрессии у пожилых людей
"Диагноз депрессия может выставить только врач, шкалы - это указатель для вас, что не стоит слушать окружающих "возьми себя в руки". Следует обращаться за специализированной помощью, чтобы вновь найти радость жизни", - отмечает врач.
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