Як швидко розморозити м'ясо за 10 або 15 хвилин: цього трюка ви точно не знали

Розморожування за 5-10 хвилин

Вам потрібен герметичний пакет, дві каструлі та гаряча вода. М'ясо кладемо в герметичний пакет, що закривається (наприклад, для заморожування). Одну каструлю ставимо дном нагору в кухонній раковині. Покладіть зверху пакет із м'ясом. А зверху на м'ясо поставте каструлю із гарячою водою. Тиск та тепло допоможуть дуже швидко розморозити м'ясо.

Розморожування за 10-15 хвилин

Вам знадобиться тарілка та мікрохвильова піч. Кладемо м'ясо на тарілку, ставимо режим "розморожування" на мікрохвильовій печі та відправляємо тарілку на 10 хвилин.

Періодично перевіряємо, як триває процес. Якщо потрібно - перевертаємо. Швидкість залежить від розміру м'яса, тому цей варіант рекомендується для невеликих шматків.

Розморожування за 15-20 хвилин

Швидко розморозити м'ясо можна маринуванням. Кислотність швидко підніме температуру і це сприятиме швидкому розморожуванню.

Налийте в ємність теплу воду і додайте трохи оцту (три столові ложки). Покладіть м'ясо у воду і дайте йому просочитися. Переверніть 2-3 рази, щоб воно повністю просочилося водою з оцтом. Дайте м'ясу постояти в ємності з гарячою водою кілька хвилин.

Розморожування за 1 годину

Наповніть велику миску холодною водою. Покладіть м'ясо у водонепроникний пакет. Занурте його у воду. Використовуйте тарілку або інший важкий предмет для притискання м'яса. Воно має повністю зануритися у воду.

Цей варіант підходить для певних шматків м'яса - курячих грудок, свинячих відбивних або фаршу.

Які помилки не варто робити при розморожуванні

Не варто залишати м'ясо розморожувати при кімнатній температурі на кухні - це шкідлива і потенційно небезпечна звичка. Є ризик зростання бактерій, і ваші продукти можуть швидко зіпсуватися. Тим більше, що при кімнатній температурі м'ясо відтаюватиме дуже довго, що в рази підвищує ризик зараження бактеріями.

Не бажано кидати заморожені шматки м'яса одразу на сковороду чи у гарячу воду. М'ясо готуватиметься зовні, а всередині залишиться замороженим.

Не варто розморожувати м'ясо у воді без використання герметичного пакету - м'ясо вбере рідину і стане несмачним.

Не можна залишати розморожуватися на ніч у воді - на ранок м'ясо буде заражене бактеріями.

Скільки розморожується м'ясо

Розморожування в холодильнику зазвичай потребує більше часу. Можна поставити на ніч, а можливо, доведеться чекати й довше - залежить від розміру шматків і самого типу м'яса. Реберця, наприклад, можуть розморожуватися до 24 годин.

Деякі види м'яса можна зовсім не розморожувати або починати готувати тоді, коли воно зовсім небагато відтало. Це стосується стейків, свинячих відбивних, яловичого фаршу або курячої грудки. При приготуванні вони стануть навіть смачнішими. А ось шматки свинини, курки - так готувати не варто, тому що вони можуть залишитися всередині сирими.