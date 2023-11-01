Как быстро разморозить мясо за 10 или 15 минут: этого трюка вы точно не знали

Размораживание за 5-10 минут

Вам нужен герметичный пакет, две кастрюли и горячая вода. Мясо кладем в герметичный и закрывающийся пакет (например, для заморозки). Одну кастрюлю ставим дном вверх в кухонной раковине. Положите сверху пакет с мясом. А сверху на мясо поставьте кастрюлю с горячей водой. Давление и тепло помогут очень быстро разморозить мясо.

Размораживание за 10-15 минут

Вам понадобится тарелка и микроволновая печь. Кладем мясо на тарелку, ставим режим "разморозка" на микроволновой печи и отправляем тарелку на 10 минут.

Периодически проверяем, как идет процесс. Если нужно - переворачиваем. Скорость зависит от размера вашего мяса, поэтому этот вариант рекомендуется для небольших кусков.

Размораживание за 15-20 минут

Быстро разморозить мясо можно с помощью маринования. Кислотность быстро поднимет температуру и это будет способствовать быстрому размораживанию.

Налейте в емкость теплую воду и добавьте немного уксуса (три столовых ложки). Положите мясо в воду и дайте ему пропитаться. Переверните 2-3 раза, чтобы оно полностью пропиталось водой с уксусом. Потом дайте мясу постоять в емкости с горячей водой несколько минут.

Размораживание за 1 час

Наполните большую миску холодной водой. Поместите мясо в водонепроницаемый пакет. Погрузите его в воду. Используйте тарелку или другой тяжелый предмет, чтобы придавить мясо. Оно должно полностью погрузиться в воду.

Этот вариант подходит для определенных кусков мяса - куриных грудок, свиных отбивных или фарша.

Какие ошибки не стоит совершать при размораживании

Не стоит оставлять мясо оттаивать при комнатной температуре на кухне - это вредная и потенциально опасная привычка. Есть риск роста бактерий и ваши продукты могут быстро испортиться. Тем более, что при комнатной температуре мясо будет оттаивать очень долго, что в разы повышает риск заражения бактериями.

Не желательно бросать замороженные куски мяса сразу на сковороду или в горячую воду. Мясо будет готовиться снаружи, а внутри останется замороженным.

Не стоит размораживать мясо в воде без использования герметичного пакета - мясо впитает жидкость и станет водянистым.

Нельзя оставлять размораживаться на ночь в воде - к утру мясо будет заражено бактериями.

Сколько размораживается мясо

Разморозка в холодильнике обычно требует больше времени. Можно поставить на ночь, а возможно придется ждать и дольше - зависит от размера кусков и самого типа мяса. Ребрышки, к примеру, могут размораживаться до 24 часов.

Некоторые виды мяса можно совсем не размораживать или начинать готовить тогда, когда оно совсем немного оттаяло. Это касается стейков, свиных отбивных, говяжьего фарша или куриной грудки. При приготовлении они станут даже вкуснее. А вот куски свинины, курицы - так готовить не стоит, так как они внутри могут остаться сырыми.