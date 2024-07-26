Як швидко позбутися головного болю. Лікар назвав спосіб, який працює завжди

Як швидко позбутися головного болю

Лікар поділився порадою в соцмережі, отримавши понад 8,1 мільйона переглядів і понад 635 000 лайків.

Лікар Джейсон Сінгх (фото: Jam Press)

Все що вам буде потрібно - це два невеликих рушники. Один з них має бути холодним, тому опустіть його під холодну воду, а інший під гарячу. Потім викрутіть їх обидва одночасно, перш ніж покласти холодний рушник на чоло. Гарячий покладіть на шию, він покращить кровообіг та розслабить м'язи.

Це заспокоїть ваші кровоносні судини та зменшить запалення.

Тримайте рушники на чолі та шиї протягом приблизно п’яти-семи хвилин одночасно, а потім спостерігайте, як ваша мігрень природним чином вгамується.

Що треба знати про головний біль

Існують два типи головного болю - первинний і вторинний.

Первинний головний біль

Цей тип не є симптомом іншого захворювання і включає:

Мігрень

Сильний, пульсуючий біль, зазвичай з одного боку голови, може супроводжуватися нудотою, блюванням і чутливістю до світла або звуків.

Тензійний головний біль

Часто описується як відчуття стиснення або натискання навколо голови, зазвичай супроводжується м’язовим напруженням шиї і плечей.

Вторинний головний біль

Виникає як симптомм іншого захворювання або стану

Синусовий головний біль

Викликаний запаленням синусів, зазвичай супроводжується закладеністю носа і виділенням з носа.

Головний біль від гіпертензії

Може виникати при високому кров’яному тиску, часто супроводжується симптомами, такими як запаморочення і втома.

Головний біль від травми

Може бути наслідком черепно-мозкової травми або удару по голові.