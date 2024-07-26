Как быстро избавиться от головной боли. Врач назвал способ, который работает всегда

Головная боль или мигрень – это состояние, которое не дает полноценно жить и наслаждаться обычными делами. Но есть один способ от этого избавиться.
О нем рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Джейсона Сингха.
Врач поделился советом в соцсети, получив более 8,1 миллионов просмотров и более 635 000 лайков.
Все что вам потребуется - это два небольших полотенца. Одно из них должно быть холодным, поэтому опустите его под холодную воду, а другое - под горячую. Затем выкрутите их оба одновременно, прежде чем положить холодное полотенце на лоб. Горячее положите на шею, он улучшит кровообращение и расслабит мышцы.
Это успокоит ваши кровеносные сосуды и снизит воспаление.
Держите полотенца на лбу и шее в течение примерно пяти-семи минут одновременно, а затем наблюдайте, как ваша мигрень естественным образом уймется.
Существуют два типа головной боли - первичная и вторичная.
Первичная головная боль
Этот тип не является симптомом другого заболевания и включает в себя:
Мигрень
Сильная, пульсирующая боль, обычно с одной стороны головы, может сопровождаться тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету или звукам.
Тензионная головная боль
Часто описывается как ощущение сжатия или нажатия вокруг головы, обычно сопровождающееся мышечным напряжением шеи и плеч.
Вторичная головная боль
Возникает как симптом другого заболевания или состояния
Синусовая головная боль
Вызванный воспалением синусов, обычно сопровождается заложенностью носа и выделением из носа.
Головная боль от гипертензии
Может возникать при высоком кровяном давлении, часто сопровождающемся симптомами, такими как головокружение и усталость.
Головные боли от травмы
Может быть следствием черепно-мозговой травмы или ушиба по голове.
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