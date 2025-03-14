Як швидко повернути нормальний рівень цукру в крові: багатьом стане в нагоді

Гіпоглікемія, або низький рівень цукру в крові (нижче 3,9 ммоль/л), є станом, що несе загрозу для здоров'я. Важливо знати, як діяти в таких ситуаціях.

Що зробити, щоб нормалізувати рівень цукру в крові, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Правило 15-15:

При зниженні рівня цукру скористайтеся правилом 15-15: з'їжте 15 грамів вуглеводів, зачекайте 15 хвилин. Перевірте рівень цукру. Якщо він все ще нижче 3,9 ммоль/л, повторіть. Продовжуйте, доки рівень цукру не нормалізується. Після цього з'їжте невелику порцію їжі з білками, вуглеводами та жирами.

Які продукти необхідні при низькому півні цукру в крові

При низькому рівні цукру в крові необхідно якомога швидше засвоювати цукор. Продукти з високим вмістом клітковини (наприклад, фрукти, боби, сочевиця) та продукти з високим вмістом жирів (наприклад, шоколад, хлібобулочні вироби) сповільнюють засвоєння цукрів.

Намагайтеся мати при собі принаймні один з цих продуктів на випадок, якщо рівень цукру в крові буде занизьким:

Пів склянки соку або звичайної солодкої газованки (коли чи лимонаду)

1 столова ложка цукру, меду або сиропу

Тверді цукерки, льодяники або жувальні пастилки (дивіться на етикетці харчового продукту, скільки він вміщує цукру)

3-4 таблетки глюкози (дотримуйтесь інструкції)

Що робити, якщо рівень цукру у вас впав критично?

Рівень цукру в крові нижче 3,1 ммоль/л вважається дуже низьким. При таких показниках правило 15-15 не спрацює. Залежно від симптомів, людина може бути не в змозі самостійно перевірити рівень цукру в крові або щось зробити для його нормалізації.

Найкращим способом підвищити дуже низький рівень цукру в крові є ін'єкційний глюкагон. Набір глюкагону можна придбати за рецептом. Запитайте у лікаря, чи потрібен вам такий набір, та як ним користуватися.

Якщо людина непритомніє через дуже низький рівень цукру в крові, вона зазвичай прокидається протягом 15 хвилин після ін'єкції глюкагону. Якщо людина не прокидається протягом 15 хвилин після ін'єкції, їй слід ввести ще одну дозу. Одразу після ін'єкції глюкагону викликайте невідкладну медичну допомогу.

Якщо людина прокинулася і може ковтати, дайте їй швидкодіюче джерело цукру (звичайну недієтичну солодку газовану воду або фруктовий сік). Потім запропонуйте з'їсти джерело вуглеводів тривалої дії з білком (наприклад, крекери з сиром, бутерброд з м'ясом).

Профілактика низького рівня цукру та що повинні знати ваші близькі

Регулярно перевіряйте рівень цукру, щоб вчасно реагувати на його зниження. Обговоріть з лікарем епізоди гіпоглікемії, щоб скоригувати лікування.

Важливо, щоб ваші близькі знали, як діяти при гіпоглікемії, вміли перевіряти рівень цукру та використовувати глюкагон.

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