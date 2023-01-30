Як швидко почистити м'ясорубку після використання: ефективні та прості способи

Картопля

Потрібно взяти кілька картоплин, очистити їх, нарізати і пропустити через м'ясорубку. Цей овоч непогано вбирає жир, що залишився на деталях, а також допомагає виштовхнути часточки м'яса.

Після цього потрібно розібрати м'ясорубку і промити під теплою водою, щоб змити залишки.

Сухарі

Черствий батон або сухарики також чудово очищають м'ясорубку. Потрібно пропустити їх через м'ясорубку, а потім розібрати прилад та промити деталі.

Зубочистки

Зубочистками або сірниками потрібно просто проткнути дірочки диска і виштовхнути залишки м'яса. Це ж можна зробити і старою зубною щіткою з жорстким ворсом.

Як очистити деталі м'ясорубки від іржі

Оцет

У невелику миску потрібно налити оцету та покласти туди ножі або решітки, що покрилися іржею. Все потрібно залишити на кілька хвилин, потім промити у воді.

Лимонна кислота та сода

Спочатку на деталі потрібно нанести велику кількість соди, після цього обробити їх лимонним соком.

Щоб металеві деталі електром'ясорубки не іржавіли, важливо не тільки правильно мити їх, але і сушити. Коли все ретельно вимито, потрібно висушити кожну деталь та протерши рушником. Залишати їх сушитися на відкритому повітрі небажано - це може привести до корозії.