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Як швидко охолодити автомобіль без кондиціонера: найпростіші способи

Як швидко охолодити автомобіль без конліціонера (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вранці залишили машину в тіні, а вдень забрали з палючого сонця або ж довелося постояти в пробці під яскравим сонячним промінням - і ваш автомобіль нагрівся. А кондиціонера немає чи він несправний. Коли авто нагрівається, то всередині не просто спекотно, а пекельно жарко.

Які способи допоможуть швидко охолодити автомобіль, розповіли у Sante Plus.

Кондиціонери споживають багато палива

Сучасні автомобілі оснащені кондиціонерами й багато хто знає, що в спекотні місяці він стає просто порятунком і дає необхідний комфорт. Але з погляду палива, він дуже ненажерливий і якщо ви змушені багато їздити влітку, то постійно вмикати кондиціонер - дуже дорого.

Таксисти стверджують, що з увімкненим кондиціонером витрата палива - близько 13 літрів на 100 км. А без – витрата палива падає до 9-10 літрів.

Крім того, вони радять при швидкості нижче 70 км/год не включати кондиціонер, а відкривати вікна. Поки швидкість досить низька, повітрообмін є достатнім і немає великого опору повітря.

Як же охолодити автомобіль?

  • 1. Провітрити автомобіль

Відкрийте обидва вікна з одного боку автомобіля, провітріть салон, похитуючи двері на протилежному боці вперед і назад. З боку це виглядає не дуже, але вигнати гаряче повітря із салону допомагає досить швидко.

  • 2. Використовуйте нижні вентиляційні отвори

Відчути більш прохолодне повітря в ногах дуже приємно і це змусить тепле повітря швидко піднятися і вийти через відкриті вікна. При цьому не забудьте закрити верхні дефлектори панелі приладів, щоб потік повітря, що надходить в автомобіль, був направлений вгору.

  • 3. Тримайте вікна відчиненими

Коли ви почали рух, тримайте вікна відкритими протягом декількох хвилин, щоб гаряче повітря повністю вийшло. Робіть це до тих пір, поки повітря з вентиляційних отворів не стане холоднішим, ніж температура зовні.

  • 4. Використовуйте вікна і двері

Опустіть одне з вікон і примусово створіть протяг - відкрийте протилежні двері. Це створить потік повітря і допоможе швидко знизити температуру в салоні, тому що всередині він буде рециркулювати.

До речі, ми писали про те, яким бензином не можна заправляти автомобіль.

А ще розповідали про те, як за станом коліс визначити приховані несправності автомобіля.

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