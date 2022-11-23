Як швидко очистити воду без фільтрів: копійчаний спосіб, що рятує в сьогоднішніх умовах

В умовах війни українцям часто доводитися опинятись у ситуаціях, коли немає доступу до води. Роздобути її можна, спустивши із батарей чи бойлера, або назбирати дощову. Але перед споживанням її слід очистити.
У матеріалі Styler розповідаємо, як можна очистити воду за допомогою підручних засобів.
Це простий і бюджетний варіант. Активоване вугілля абсорбує шкідливі домішки і усуває неприємні запахи. Саме вугільними фільтрами обладнані побутові пристрої для очищення води.
Що потрібно:
Як виготовити фільтр:
Якщо маєте обмаль часу і не хочете займатися виготовленням фільтра, є простіший варіант очистити воду.
У марлевий мішечок розмістіть 1 таблетку вугілля з розрахунку на 1 літр води. Опустіть його у посудину з водою на 6 - 8 годин.
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