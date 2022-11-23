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Як швидко очистити воду без фільтрів: копійчаний спосіб, що рятує в сьогоднішніх умовах

Як очистити воду за допомогою активованого вугілля (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В умовах війни українцям часто доводитися опинятись у ситуаціях, коли немає доступу до води. Роздобути її можна, спустивши із батарей чи бойлера, або назбирати дощову. Але перед споживанням її слід очистити.

У матеріалі Styler розповідаємо, як можна очистити воду за допомогою підручних засобів.

Водний фільтр з активованого вугілля

Це простий і бюджетний варіант. Активоване вугілля абсорбує шкідливі домішки і усуває неприємні запахи. Саме вугільними фільтрами обладнані побутові пристрої для очищення води.

Що потрібно:

  • 50 таблеток активованого вугілля
  • марля або широкий бинт
  • вата
  • 1, 5 л. пластикова пляшка з-під води.

Як виготовити фільтр:

  1. Для першого шару фільтра відріжте дно пластикової пляшки і вставте її шийкою вниз у банку. Відріжте шматок марлі завбільшки 20*20 см і в нього загорніть вату.
  2. Подрібніть таблетки активованого вугілля і складіть їх у вату - це буде другим шаром фільтра.
  3. Третій шар зробіть за цією ж інструкцією, що й перший.
  4. Викладаючи усі шари в імпровізований фільтр, зважайте, аби вони щільно прилягали один до одного. Так вода очищуватиметься не лише від шкідливих домішок і запахів, а також від механічних частинок чи іржі.

Якщо маєте обмаль часу і не хочете займатися виготовленням фільтра, є простіший варіант очистити воду.

У марлевий мішечок розмістіть 1 таблетку вугілля з розрахунку на 1 літр води. Опустіть його у посудину з водою на 6 - 8 годин.

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