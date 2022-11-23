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Как быстро очистить воду без фильтров: копеечный способ, спасающий в сегодняшних условиях

Как очистить воду с помощью активированного угля (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В условиях войны украинцам часто приходится оказываться в ситуациях, когда нет доступа к воде. Раздобыть ее можно, спустив с батарей или бойлера, или собрать дождевую. Но перед употреблением следует ее очистить.

В материале Styler мы рассказываем, как можно очистить воду с помощью подручных средств.

Водный фильтр из активированного угля

Это простой и бюджетный вариант. Активированные угли абсорбируют вредные примеси и устраняют неприятные запахи. Именно угольными фильтрами оборудованы бытовые устройства для очистки воды.

Что нужно:

  • 50 таблеток активированного угля
  • марля или широкий бинт
  • вата
  • 1, 5 л. пластиковая бутылка из-под воды.

Как изготовить фильтр:

  1. Для первого слоя фильтра отрежьте дно пластиковой бутылки и вставьте ее горлышком вниз в банку. Отрежьте кусок марли размером 20*20 см и в него заверните вату.
  2. Измельчите таблетки активированного угля и сложите их в вату - это будет вторым слоем фильтра.
  3. Третий слой сделайте по той же инструкции, что и первый.
  4. Выкладывая все слои в импровизированный фильтр, учитывайте, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Так вода будет очищаться не только от вредных примесей и запахов, но и от механических частиц или ржавчины.

Если у вас мало времени и не хотите заниматься изготовлением фильтра, есть более простой вариант очистить воду.

В марлевый мешочек разместите 1 таблетку угля в расчете на 1 литр воды. Опустите его в сосуд с водой на 6-8 часов.

Читайте также о том, что делать, если в доме пропала вода.

Раньше мы рассказывали о том, как не замерзнуть при отсутствии тепла и света.

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