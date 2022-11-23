Как быстро очистить воду без фильтров: копеечный способ, спасающий в сегодняшних условиях

В условиях войны украинцам часто приходится оказываться в ситуациях, когда нет доступа к воде. Раздобыть ее можно, спустив с батарей или бойлера, или собрать дождевую. Но перед употреблением следует ее очистить.
В материале Styler мы рассказываем, как можно очистить воду с помощью подручных средств.
Это простой и бюджетный вариант. Активированные угли абсорбируют вредные примеси и устраняют неприятные запахи. Именно угольными фильтрами оборудованы бытовые устройства для очистки воды.
Что нужно:
Как изготовить фильтр:
Если у вас мало времени и не хотите заниматься изготовлением фильтра, есть более простой вариант очистить воду.
В марлевый мешочек разместите 1 таблетку угля в расчете на 1 литр воды. Опустите его в сосуд с водой на 6-8 часов.
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