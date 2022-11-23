Как быстро очистить воду без фильтров: копеечный способ, спасающий в сегодняшних условиях

Водный фильтр из активированного угля

Это простой и бюджетный вариант. Активированные угли абсорбируют вредные примеси и устраняют неприятные запахи. Именно угольными фильтрами оборудованы бытовые устройства для очистки воды.

Что нужно:

50 таблеток активированного угля

марля или широкий бинт

вата

1, 5 л. пластиковая бутылка из-под воды.

Как изготовить фильтр:

Для первого слоя фильтра отрежьте дно пластиковой бутылки и вставьте ее горлышком вниз в банку. Отрежьте кусок марли размером 20*20 см и в него заверните вату. Измельчите таблетки активированного угля и сложите их в вату - это будет вторым слоем фильтра. Третий слой сделайте по той же инструкции, что и первый. Выкладывая все слои в импровизированный фильтр, учитывайте, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Так вода будет очищаться не только от вредных примесей и запахов, но и от механических частиц или ржавчины.

Если у вас мало времени и не хотите заниматься изготовлением фильтра, есть более простой вариант очистить воду.

В марлевый мешочек разместите 1 таблетку угля в расчете на 1 литр воды. Опустите его в сосуд с водой на 6-8 часов.