Як швидко і без проблем вкласти дитину спати: названо головний секрет

Як без проблем укласти дитину спати

За словами педіатра, головний секрет безпроблемного вечірнього відходу до сну - це правильно проведений день.

Сон - це одна з фізіологічних потреб організму. Тому коли мама і тато вирішують, що дитині час спати, малеча може не відчувати цієї потреби. І тоді виникають проблеми.

Комаровський радить так організувати день малюка, щоб він захотів спати ввечері - тоді, коли батьки вважають, що йому час відпочивати.

Для цього треба, щоб дитина фізично втомилася і не спала багато вдень.

Ще одна проблема, через яку дитина не може вкластися спати, - неправильна дієта, в якій забагато солодощів.

Так само емоційне перезбудження ввечері може заважати заснути. Зокрема, збудливі мультики чи активні ігри.

10 правил здорового сну від Комаровського

Правильні пріоритети

Сон малюка має бути налаштований так, щоб могли виспатися інші члени сім'ї. Не варто жертвувати своїм відпочинком.

Режим сну

Якщо ви вкладаєтеся спати о 10-й, то так має бути регулярно. Якщо опівночі, так має бути постійно. Режим сну малюка має відповідати вашим потребам, біологічному годиннику, режиму роботи і так далі.

Хто де спить

Бажано, щоб у дитини було своє ліжко. Але й сумісний сон - це норма. Головне, щоб вам було зручно і, щоб "мама і тато спали під однією ковдрою".

Не бійтеся будити вдень

Якщо дитина довго спить вдень, а потім не дає спати вночі, тоді денний сон треба переривати.

Оптимізуйте годування

Якщо дитину після їжі тягне на сон, годуйте ввечері ситно, якщо навпаки - дитину їжа бадьорить, тоді останнє годування має бути легким.

Активно проведіть день

Дитина, яка не втомилася, не захоче вкладатися спати. Тому день має бути активним фізично.

Правильне повітря в спальні

Температура має бути +18 градусів, а вологість 50-70%, тоді сон малюка буде здоровим.

Використовуйте купання

Перед сном ванна має бути помірно теплою, а не гарячою, тоді у дитини буде більше шансів зігрітися під ковдрою і швидко заснути.

Підготуйте постіль

Дитині потрібен рівний і жорсткий матрас, а подушка до двох років, як правило, не потрібна.

Якісний підгузник

Підгузник має не підтікати, тоді дитина спатиме до ранку, так само як і батьки.