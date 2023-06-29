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Как быстро и без проблем уложить ребенка спать: назван главный секрет

Как быстро уложить малыша спать (фото: Светлана Мащенко, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы взрослым хорошо выспаться, нужно знать правила детского сна. Тогда и в семье будет порядок и покой и малыши будут расти счастливым и здоровым.

Какие правила здорового сна малыша следует соблюдать, рассказал Евгений Комаровский.

Как без проблем уложить ребенка спать

По словам педиатра, главный секрет беспроблемного вечернего отхода ко сну - это правильно проведенный день.

Сон - это одна из физиологических потребностей организма. Поэтому когда мама и папа решают, что ребенку пора спать, малыши могут не испытывать этой потребности. И тогда возникают проблемы.

Комаровский советует так организовать день малыша, чтобы он захотел спать вечером - тогда, когда родители считают, что ему пора отдыхать.

Для этого нужно, чтобы ребенок физически устал и не спал много днем.

Еще одна проблема, из-за которой ребенок не может уложиться спать, - неправильная диета, в которой много сладостей.

Так же эмоциональное перевозбуждение вечером может мешать уснуть. В частности, возбуждающие мультики или активные игры.

10 правил здорового сна от Комаровского

  • Правильные приоритеты

Сон малыша должен быть сконфигурирован так, чтобы могли выспаться другие члены семьи. Не стоит жертвовать своим отдыхом.

  • Режим сна

Если вы укладываетесь спать в 10, то так должно быть регулярно. Если в полночь, так должно быть постоянно. Режим сна малыша должен отвечать вашим потребностям, биологическим часам, режиму работы и так далее.

  • Кто где спит

Желательно, чтобы у ребенка была своя кровать. Но и совместный сон - это норма. Главное, чтобы вам было удобно и чтобы "мама и папа спали под одним одеялом".

  • Не бойтесь будить днем

Если ребенок долго спит днем, а потом не дает спать ночью, дневной сон надо прерывать.

  • Оптимизируйте кормление

Если ребенка после еды тянет на сон, кормите вечером сытно, если наоборот - ребенка еда бодрит, тогда последнее кормление должно быть легким.

  • Активно проведите день

Не уставший ребенок не захочет укладываться спать. Поэтому день должен быть активен физически.

  • Правильный воздух в спальне

Температура должна быть 18 градусов, а влажность 50-70%, тогда сон малыша будет здоровым.

  • Используйте купание

Перед сном ванна должна быть умеренно теплой, а не горячей, тогда у ребенка будет больше шансов согреться под одеялом и быстро уснуть.

  • Подготовьте постель

Ребенку требуется ровный и жесткий матрас, а подушка до двух лет, как правило, не нужна.

  • Качественный подгузник

Подгузник должен не подтекать, тогда ребенок будет спать до утра, равно как и родители.

Ранее Евгений Комаровский также рассказал, кому нельзя мороженое, а кому - хоть каждый час.

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