Як швидко і без проблем вкласти дитину спати: названо головний секрет
Щоб дорослим гарно виспатися, треба знати правила дитячого сну. Тоді і в родині буде лад і спокій і малеча ростиме щасливою і здоровою.
Яких правил здорового сну малюка варто дотримуватися, розповів Євген Комаровський.
Як без проблем укласти дитину спати
За словами педіатра, головний секрет безпроблемного вечірнього відходу до сну - це правильно проведений день.
Сон - це одна з фізіологічних потреб організму. Тому коли мама і тато вирішують, що дитині час спати, малеча може не відчувати цієї потреби. І тоді виникають проблеми.
Комаровський радить так організувати день малюка, щоб він захотів спати ввечері - тоді, коли батьки вважають, що йому час відпочивати.
Для цього треба, щоб дитина фізично втомилася і не спала багато вдень.
Ще одна проблема, через яку дитина не може вкластися спати, - неправильна дієта, в якій забагато солодощів.
Так само емоційне перезбудження ввечері може заважати заснути. Зокрема, збудливі мультики чи активні ігри.
10 правил здорового сну від Комаровського
- Правильні пріоритети
Сон малюка має бути налаштований так, щоб могли виспатися інші члени сім'ї. Не варто жертвувати своїм відпочинком.
- Режим сну
Якщо ви вкладаєтеся спати о 10-й, то так має бути регулярно. Якщо опівночі, так має бути постійно. Режим сну малюка має відповідати вашим потребам, біологічному годиннику, режиму роботи і так далі.
- Хто де спить
Бажано, щоб у дитини було своє ліжко. Але й сумісний сон - це норма. Головне, щоб вам було зручно і, щоб "мама і тато спали під однією ковдрою".
- Не бійтеся будити вдень
Якщо дитина довго спить вдень, а потім не дає спати вночі, тоді денний сон треба переривати.
- Оптимізуйте годування
Якщо дитину після їжі тягне на сон, годуйте ввечері ситно, якщо навпаки - дитину їжа бадьорить, тоді останнє годування має бути легким.
- Активно проведіть день
Дитина, яка не втомилася, не захоче вкладатися спати. Тому день має бути активним фізично.
- Правильне повітря в спальні
Температура має бути +18 градусів, а вологість 50-70%, тоді сон малюка буде здоровим.
- Використовуйте купання
Перед сном ванна має бути помірно теплою, а не гарячою, тоді у дитини буде більше шансів зігрітися під ковдрою і швидко заснути.
- Підготуйте постіль
Дитині потрібен рівний і жорсткий матрас, а подушка до двох років, як правило, не потрібна.
- Якісний підгузник
Підгузник має не підтікати, тоді дитина спатиме до ранку, так само як і батьки.
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