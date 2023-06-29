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Як швидко і без проблем вкласти дитину спати: названо головний секрет

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Четвер 29 червня 2023 19:20
Як швидко і без проблем вкласти дитину спати: названо головний секрет Як швидко вкласти малюка спати (фото: Світлана Мащенко, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Євген Комаровський

Щоб дорослим гарно виспатися, треба знати правила дитячого сну. Тоді і в родині буде лад і спокій і малеча ростиме щасливою і здоровою.

Яких правил здорового сну малюка варто дотримуватися, розповів Євген Комаровський.

Як без проблем укласти дитину спати

За словами педіатра, головний секрет безпроблемного вечірнього відходу до сну - це правильно проведений день.

Сон - це одна з фізіологічних потреб організму. Тому коли мама і тато вирішують, що дитині час спати, малеча може не відчувати цієї потреби. І тоді виникають проблеми.

Комаровський радить так організувати день малюка, щоб він захотів спати ввечері - тоді, коли батьки вважають, що йому час відпочивати.

Для цього треба, щоб дитина фізично втомилася і не спала багато вдень.

Ще одна проблема, через яку дитина не може вкластися спати, - неправильна дієта, в якій забагато солодощів.

Так само емоційне перезбудження ввечері може заважати заснути. Зокрема, збудливі мультики чи активні ігри.

10 правил здорового сну від Комаровського

  • Правильні пріоритети

Сон малюка має бути налаштований так, щоб могли виспатися інші члени сім'ї. Не варто жертвувати своїм відпочинком.

  • Режим сну

Якщо ви вкладаєтеся спати о 10-й, то так має бути регулярно. Якщо опівночі, так має бути постійно. Режим сну малюка має відповідати вашим потребам, біологічному годиннику, режиму роботи і так далі.

  • Хто де спить

Бажано, щоб у дитини було своє ліжко. Але й сумісний сон - це норма. Головне, щоб вам було зручно і, щоб "мама і тато спали під однією ковдрою".

  • Не бійтеся будити вдень

Якщо дитина довго спить вдень, а потім не дає спати вночі, тоді денний сон треба переривати.

  • Оптимізуйте годування

Якщо дитину після їжі тягне на сон, годуйте ввечері ситно, якщо навпаки - дитину їжа бадьорить, тоді останнє годування має бути легким.

  • Активно проведіть день

Дитина, яка не втомилася, не захоче вкладатися спати. Тому день має бути активним фізично.

  • Правильне повітря в спальні

Температура має бути +18 градусів, а вологість 50-70%, тоді сон малюка буде здоровим.

  • Використовуйте купання

Перед сном ванна має бути помірно теплою, а не гарячою, тоді у дитини буде більше шансів зігрітися під ковдрою і швидко заснути.

  • Підготуйте постіль

Дитині потрібен рівний і жорсткий матрас, а подушка до двох років, як правило, не потрібна.

  • Якісний підгузник

Підгузник має не підтікати, тоді дитина спатиме до ранку, так само як і батьки.

Раніше Євген Комаровський також розповів, кому не можна морозиво, а кому - хоч щогодини.

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