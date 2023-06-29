Как быстро и без проблем уложить ребенка спать: назван главный секрет

Чтобы взрослым хорошо выспаться, нужно знать правила детского сна. Тогда и в семье будет порядок и покой и малыши будут расти счастливым и здоровым.

Как без проблем уложить ребенка спать

По словам педиатра, главный секрет беспроблемного вечернего отхода ко сну - это правильно проведенный день.

Сон - это одна из физиологических потребностей организма. Поэтому когда мама и папа решают, что ребенку пора спать, малыши могут не испытывать этой потребности. И тогда возникают проблемы.

Комаровский советует так организовать день малыша, чтобы он захотел спать вечером - тогда, когда родители считают, что ему пора отдыхать.

Для этого нужно, чтобы ребенок физически устал и не спал много днем.

Еще одна проблема, из-за которой ребенок не может уложиться спать, - неправильная диета, в которой много сладостей.

Так же эмоциональное перевозбуждение вечером может мешать уснуть. В частности, возбуждающие мультики или активные игры.

10 правил здорового сна от Комаровского

Правильные приоритеты

Сон малыша должен быть сконфигурирован так, чтобы могли выспаться другие члены семьи. Не стоит жертвовать своим отдыхом.

Режим сна

Если вы укладываетесь спать в 10, то так должно быть регулярно. Если в полночь, так должно быть постоянно. Режим сна малыша должен отвечать вашим потребностям, биологическим часам, режиму работы и так далее.

Кто где спит

Желательно, чтобы у ребенка была своя кровать. Но и совместный сон - это норма. Главное, чтобы вам было удобно и чтобы "мама и папа спали под одним одеялом".

Не бойтесь будить днем

Если ребенок долго спит днем, а потом не дает спать ночью, дневной сон надо прерывать.

Оптимизируйте кормление

Если ребенка после еды тянет на сон, кормите вечером сытно, если наоборот - ребенка еда бодрит, тогда последнее кормление должно быть легким.

Активно проведите день

Не уставший ребенок не захочет укладываться спать. Поэтому день должен быть активен физически.

Правильный воздух в спальне

Температура должна быть 18 градусов, а влажность 50-70%, тогда сон малыша будет здоровым.

Используйте купание

Перед сном ванна должна быть умеренно теплой, а не горячей, тогда у ребенка будет больше шансов согреться под одеялом и быстро уснуть.

Подготовьте постель

Ребенку требуется ровный и жесткий матрас, а подушка до двух лет, как правило, не нужна.

Качественный подгузник

Подгузник должен не подтекать, тогда ребенок будет спать до утра, равно как и родители.