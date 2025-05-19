Как искусственный интеллект помогает сэкономить время уже сегодня: 5 эффективных приемов

ИИ часто воспринимается как модное слово, которое компании используют, чтобы сделать продукты и услуги привлекательнее. Хотя не все функции ИИ оказываются полезными, существуют сервисы ИИ, на которые можно полагаться ежедневно, и которые действительно повышают эффективность и продуктивность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Gemini в работе

Gemini значительно ускоряет рабочий процесс: помогает создавать более выразительные заголовки, придумывать свежие и интересные темы, корректировать текст на наличие опечаток.

Также используется для быстрого анализа длинных документов, чтобы составить краткое содержание или выделить нужную информацию - экономится масса времени, которое раньше уходило на ручной просмотр файлов.

Создан специальный набор Gem для этих целей, что еще сильнее упрощает работу. После загрузки черновика или идеи Gemini сразу понимает, что нужно делать. Помимо написания текстов, инструмент полезен и в других проектах - помогает в организации и планировании.

Хотя все задачи можно выполнить вручную, скорость работы с Gemini делает его незаменимым инструментом.

Gemini значительно ускоряет рабочий процесс (фото: Android Authority)

NotebookLM

Вместо того чтобы каждый раз искать бумажные инструкции к чему-либо или листать их страницы в поисках нужной информации, ваши все документы могут быть собраны в одном цифровом месте - в сервисе NotebookLM.

Чтобы найти ответ на вопрос, достаточно ввести запрос - и нужная информация появляется мгновенно. Это значительно экономит время и устраняет стресс, связанный с поиском нужного раздела в бумажных документах.

Сервис будет полезен не только для хранения инструкций, но и для учебы, работы и организации повседневных дел. Бесплатная версия доступна всем пользователям, а расширенные возможности входят в подписку Google One AI Premium.

Удобное хранение инструкций и документов с помощью NotebookLM (фото: Android Authority)

Интеграция Gemini с Gmail

Gemini тесно интегрирован с сервисами Google, особенно с Gmail. Часто возникает необходимость быстро найти конкретное письмо или вложение, и здесь интеграция играет ключевую роль.

Возможность использовать Gemini прямо в интерфейсе или через боковую панель в Gmail позволяет, например, найти нужный файл по запросу вроде: "Найди файл, который прислал [имя пользователя] на прошлой неделе". Результат - мгновенный, без ручного поиска в сотнях писем.

Можно запрашивать последнее письмо от конкретного человека, список всех входящих за день или краткое содержание длинного письма. Это существенно экономит время.

На старте интеграция работала не всегда стабильно, но с тех пор существенно улучшилась и стала гораздо надежнее.

Интеграция Gemini с Gmail просто необходима (фото: Android Authority)

Gemini Live

Gemini также полезен в личных проектах. При изучении новой темы, особенно сложной, удобно использовать голосовой интерфейс Gemini Live.

После длительного дня, насыщенного печатной работой, желание печатать снижается. А при глубоком погружении в тему, например, фондового рынка, возникает много уточняющих вопросов. Голосовое общение с ИИ позволяет обучаться гораздо быстрее, чем при наборе текста.

Gemini Live отличается естественностью: можно прерывать, задавать уточняющие вопросы, вносить коррективы - все происходит плавно и понятно. Ответы обычно очень подробные. Достаточно просто расслабиться и начать беседу, не вставая с дивана. Такой формат позволяет быстрее усваивать информацию по сравнению с традиционным поиском.

Существенный минус - слабая поддержка других языков, кроме английского. Также возможны ошибки в ответах, ведь ИИ подает информацию уверенно, даже если она неверна. Однако это свойственно и обычному поиску - потому уровень надежности сопоставим.

Gemini Live отличается естественностью (фото: Android Authority)

Magic Editor

Фотографии, особенно в путешествиях, часто портят посторонние люди в кадре. Сделать снимок на фоне достопримечательности без лишних лиц - задача не из простых.

Ранее требовалось использовать профессиональные программы, такие как Photoshop, что отнимало много времени и требовало навыков.

Теперь, благодаря Magic Editor от Google, достаточно открыть фото, выбрать нужный объект, который мешает, и удалить его касанием. Например, получить снимок у Лондонского моста без толпы людей.

Инструмент не идеален: бывают ошибки, особенно на сложных изображениях, но в большинстве случаев работает прекрасно и экономит массу времени.

Magic Editor (фото: Android Authority)