Як ще на побаченні зрозуміти, чи є майбутнє у ваших стосунків

Коли під час перших побачень у вас частішає серцебиття, щоки полум'яніють рум'янцем, ноги тремтять, і метелики порхають в животі, - це прекрасно. Але це далеко не показник, що саме з цією людиною вам вдасться збудувати справжні довготривалі стосунки.

​​Як зрозуміти, чи підходить вам людина

Окрім іскри, що спалахнула між вами, варто визначити, чи є у вас спільні цінності, мета, бажання, заборони.

Розмовляйте з потенційним партнером і робіть висновки, відповідаючи собі на питання: Як ви дивитеся на світ? Які цінності у вас? Чого ви бажаєте від стосунків? Які у вас є табу? І таке інше. Звісно, треба, щоб ви теж зрозуміли і позицію партнера з цих питань.

Питання, щоб глибше дізнатися про особистість партнера:

Що б ти зробив(ла), якби завтра ти прокинувся(лася) у тілі протилежної статі.

Розкажи найнезручніший момент у своєму житті?

Що б ти робив(ла), якби дізнався(лася), що тобі залишився жити лише рік?

Яку найбільш протизаконну дію ти робив(ла)?

Якби тобі запропонували полетіти в космос, але повернутися б ти міг тільки через 30 років. Погодишся?

Хто вплинув на твоє життя?

Якби ти мав(ла) можливість перенестися в минуле чи майбутнє. Що вибереш?

Яке в тебе було прізвисько у дитинстві? І чому?

Яку найціннішу пораду ти отримав(ла) у своєму житті?

Як би ти відреагував(ла), якби найлютіший ворог прийшов до тебе в сльозах?

Який ти бачиш свою ідеальну старість?

Питання, щоб зрозуміти, що партнер відчуває до вас:

Якого кольору очі?

Щоб ти робив(ла) для того, щоб людина в тебе закохалася?

Як ти вважаєш, що мене в тобі приваблює?

Яка пісня у тебе асоціюється із нами?

Як ти розумієш що закохався?

Яка моя фотографія тобі найбільше подобається?

Яка роль у фільмі мені підійшла б?

Твоя перша думка, коли ти побачив мене?

Як ти вважаєш, чому жінки (чоловіки) часто підходять зі мною познайомитися? (Це може бути й не правда, але цікаво, що відповість партнер)

Як ти вважаєш, чи нормально зберігати подарунки від колишнього партнера?

Питання, які допоможуть краще дізнатися про сексуальність партнера: