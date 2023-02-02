Як ще на побаченні зрозуміти, чи є майбутнє у ваших стосунків

Коли під час перших побачень у вас частішає серцебиття, щоки полум'яніють рум'янцем, ноги тремтять, і метелики порхають в животі, - це прекрасно. Але це далеко не показник, що саме з цією людиною вам вдасться збудувати справжні довготривалі стосунки.
Окрім іскри, що спалахнула між вами, варто визначити, чи є у вас спільні цінності, мета, бажання, заборони.
Розмовляйте з потенційним партнером і робіть висновки, відповідаючи собі на питання: Як ви дивитеся на світ? Які цінності у вас? Чого ви бажаєте від стосунків? Які у вас є табу? І таке інше. Звісно, треба, щоб ви теж зрозуміли і позицію партнера з цих питань.
Питання, щоб глибше дізнатися про особистість партнера:
Що б ти зробив(ла), якби завтра ти прокинувся(лася) у тілі протилежної статі.
Розкажи найнезручніший момент у своєму житті?
Що б ти робив(ла), якби дізнався(лася), що тобі залишився жити лише рік?
Яку найбільш протизаконну дію ти робив(ла)?
Якби тобі запропонували полетіти в космос, але повернутися б ти міг тільки через 30 років. Погодишся?
Хто вплинув на твоє життя?
Якби ти мав(ла) можливість перенестися в минуле чи майбутнє. Що вибереш?
Яке в тебе було прізвисько у дитинстві? І чому?
Яку найціннішу пораду ти отримав(ла) у своєму житті?
Як би ти відреагував(ла), якби найлютіший ворог прийшов до тебе в сльозах?
Який ти бачиш свою ідеальну старість?
Питання, щоб зрозуміти, що партнер відчуває до вас:
Якого кольору очі?
Щоб ти робив(ла) для того, щоб людина в тебе закохалася?
Як ти вважаєш, що мене в тобі приваблює?
Яка пісня у тебе асоціюється із нами?
Як ти розумієш що закохався?
Яка моя фотографія тобі найбільше подобається?
Яка роль у фільмі мені підійшла б?
Твоя перша думка, коли ти побачив мене?
Як ти вважаєш, чому жінки (чоловіки) часто підходять зі мною познайомитися? (Це може бути й не правда, але цікаво, що відповість партнер)
Як ти вважаєш, чи нормально зберігати подарунки від колишнього партнера?
Питання, які допоможуть краще дізнатися про сексуальність партнера:
Скільки б ти максимум протримався(лась) без сексу зовсім?
Яку частину мого тіла ти вважаєш найбільш збуджуючою? Геніталії не беруться до уваги.
Чи є місця, в яких недостатньо підкачаний(а)?
Що тебе може миттєво відштовхнути та зупинити під час сексу?
Тобі буває сумно після сексу? Чому?
За яким принципом ти відбираєш порно для мастурбації?
Краще секс із музикою чи в тиші?
Секс повинен бути спонтанним чи запланованим?
Тобі приємніше проявляти ініціативу у сексі чи навпаки?
На твою думку, що в тебе найкраще виходить у сексі?