Как еще на свидании понять, есть ли будущее у ваших отношений

Когда во время первых свиданий у вас учащается сердцебиение, щеки пламенеют румянцем, ноги дрожат, и бабочки порхают в животе, – это прекрасно. Но это далеко не показатель, что именно с этим человеком вам удастся выстроить настоящие долгосрочные отношения.
Кроме искры, вспыхнувшей между вами, следует определить, есть ли у вас общие ценности, цели, желания, запреты.
Разговаривайте с потенциальным партнером и делайте выводы, отвечая себе на вопросы: Как вы смотрите на мир? Какие ценности у вас? Что вы хотите от отношений? Какие у вас табу? И все такое. Конечно, нужно, чтобы вы тоже поняли и позицию партнера по этим вопросам.
Вопрос, чтобы глубже узнать личность партнера:
Что бы ты сделал(а), если бы завтра ты проснулся(ла) в теле противоположного пола.
Расскажи самый неудобный момент в жизни?
Что бы ты делал(а), если бы узнал(а), что тебе остался жить только год?
Какое наиболее противозаконное действие ты оказывал(а)?
Если бы тебе предложили улететь в космос, но вернуться бы ты мог только через 30 лет. Согласишься?
Кто повлиял на твою жизнь?
Если бы у тебя была возможность перенестись в прошлое или будущее. Что выберешь?
Какое у тебя было прозвище в детстве? И почему?
Какой ценный совет ты получил(а) в своей жизни?
Как бы ты отреагировал(а), если бы злейший враг пришел к тебе в слезах?
Какой ты видишь свою безупречную старость?
Вопрос, чтобы понять, что партнер чувствует к вам:
Какого цвета глаза?
Чтобы ты делал(а) для того, чтобы человек в тебя влюбился?
Как ты думаешь, что меня в тебе привлекает?
Какая песня у тебя ассоциируется с нами?
Как ты понимаешь, что влюбился?
Какая моя фотография тебе больше всего нравится?
Какая бы роль в фильме мне подошла?
Твоя первая мысль, когда ты увидел меня?
Как ты считаешь, почему женщины (мужчины) часто подходят со мной познакомиться? (Это может быть и не правда, но интересно, что ответит партнер)
Как ты думаешь, нормально ли хранить подарки от бывшего партнера?
Вопросы, которые помогут лучше узнать сексуальность партнера:
Сколько бы ты максимум продержался без секса вовсе?
Какую часть моего тела ты считаешь наиболее возбуждающей? Гениталии не учитываются.
Есть ли места, в которых недостаточно подкачан(а)?
Что тебя может мгновенно оттолкнуть и приостановить во время секса?
Тебе бывает грустно после секса? Почему?
По какому принципу ты отнимаешь порно для мастурбации?
Лучше ли секс с музыкой или в тишине?
Секс должен быть спонтанным или запланированным?
Тебе приятнее проявлять инициативу в сексе или наоборот?
По твоему мнению, что у тебя лучше всего выходит в сексе?