Як розпізнати токсичних людей у своєму оточенні: 13 прихованих ознак

Токсичні люди мають чорний пояс з "отруйної" комунікації.З ними не вийде конструктивної розмови про ваші почуття та емоції. Будь-яка ваша спроба вирішити ситуацію буде перекручена, вивернута та розтоптана.

Про те, як зрозуміти, що поруч з вами токсична людина, розповіли у популярному французькому виданні Sante Plus.

Вони вдають із себе жертву

Це одна з улюблених стратегій токсичних людей. Якою б не була ситуація, вони ні в чому не винні. Що ще гірше, вони вдають із себе жертву. Токсична л юдина ніколи не визнає своїх провин і прагне змінити ситуацію на свій лад.

Напружена атмосфера

Злісна людина схильна до негативного ставлення. Вам з такою особою ніколи не комфортно і ви завжди напружені в її присутності.

Не прислухаються до думок інших

Токсичні люди не поважають нічию думку, тільки їхня думка правильна. Саме з цієї причини вони люблять монополізувати дискусію та постійно відсікати людей, які намагаються втрутитися.

Створюють неприємності

Незалежно від того, чи ви в компанії друзів або за сімейною вечерею, суперечки та проблеми завжди виникають у присутності токсиків.

Не поважають час інших

Для них не має значення, зайнята людина чи ні. На їхню думку, всі повинні бути доступні в будь-який час. Якщо ні, токсичні люди без вагань змусять почуватися винними за те, що їх ігнорують.

Вони завжди думають, що праві

Доводити токсичним людям, що вони неправі - марно, навіть якщо ваші аргументи беззаперечні.. Їх надмірне его завадить побачити правду.

Вони нікого не слухають

Токсичних людей абсолютно не цікавить думка інших. Вони дуже мало беруть участь в дискусії, коли не їхня черга говорити.

Надмірне его

Однією з характерних рис токсичних людей є завищене его і прагнення бути завжди в центрі уваги. Вони вважають, що повинні бути в центрі світу. Токсики часто намагаються якомога більше привернути увагу до своєї персони.

Вони постійно критикують та принижують

Такі люди ніколи не бувають задоволені. Вони постійно критикують оточення та принижують інших, отримуючи від цього задоволення.

Постійна брехня

Токсики люблять постійно брехати. Правда - це концепція, яку вони не розуміють. Намагатися їх викрити в брехні - марна справа. Навіть якщо всі докази будуть проти них, вони будуть все одно намагатися довести зворотнє.

Лицемірство

Незалежно від того, що вони відчувають до людини, токсичні люди завжди показуватимуть ту саму незворушну посмішку.

Контроль та маніпуляція

Маніпулювання іншими - одне з їхніх улюблених занять. Контроль - це те, що задовольняє їх найбільшою мірою.

Імпульсивність