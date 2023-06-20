Как распознать токсичных людей в своем окружении: 13 скрытых признаков

Токсичные люди имеют черный пояс из "ядовитой" коммуникации. С ними не получится конструктивного разговора о ваших чувствах и эмоциях. Любая ваша попытка разрешить ситуацию будет извращена, вывернута и растоптана.

О том, как понять, что рядом с вами токсичный человек, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Они притворяются жертвой

Это одна из любимых стратегий токсичных людей. Какой бы ни была ситуация, они ни в чем не виноваты. Что еще хуже, они притворяются жертвой. Токсичный человек никогда не признает своих проступков и стремится изменить ситуацию на свой лад.

Напряженная атмосфера

Злобный человек склонен к негативному отношению. Вам с такой особой никогда не комфортно и вы всегда напряжены в присутствии токсика.

Не прислушиваются к мнениям других

Токсичные люди не уважают ничье мнение, только их мнение правильно. Именно поэтому они любят монополизировать дискуссию и постоянно отсекать людей, которые пытаются вмешаться.

Создают неприятности

Независимо от того, вы компании друзей или за семейным ужином, споры и проблемы всегда возникают в их присутствии.

Не уважают время других

Для них не имеет значения, занят человек или нет. По их мнению, все должны быть доступны в любое время. Если нет, токсичные люди без колебаний заставят чувствовать себя виноватыми за то, что их игнорируют.

Они всегда думают, что правы

Доказывать токсичным людям, что они неправы - бесполезно, даже если ваши аргументы бесспорны. Их чрезмерное его помешает увидеть правду.

Они никого не слушают

Токсичных людей совершенно не интересует мнение других. Они очень мало участвуют в дискуссии, когда не их очередь говорить.

Чрезмерное его

Одной из характерных черт токсичных людей является завышенное эго и стремление быть всегда в центре внимания. Они считают, что должны быть в центре вселенной. Токсики часто стараются как можно больше привлечь к своей персоне.

Они постоянно критикуют и унижают

Такие люди никогда не бывают довольны. Они постоянно критикуют окружающих и унижают других, получая от этого удовольствие.

Постоянная ложь

Токсики любят постоянно врать. Правда - это концепция, которую они не понимают. Пытаться их разоблачить во лжи - бесполезно. Даже если все доказательства будут против них, они будут все равно пытаться доказать обратное.

Лицемерие

Независимо от того, что они чувствуют к человеку, токсичные люди всегда будут показывать ту же невозмутимую улыбку.

Контроль и манипуляция

Манипулирование другими - одно из их любимых занятий. Контроль - это то, что удовлетворяет их в большей степени.

Импульсивность