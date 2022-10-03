Як розпізнати, що у вас осіння депресія: симптоми
Фото: Названо симптоми осінньої депресії (колаж РБК-Україна)
Восени багато хто з нас відчуває різні ознаки емоційного розладу. Деякі симптоми можуть свідчити про осінню депресію. Основною причиною вважають нестачу сонячного світла, бо саме сонячні промені сприяють виробленню серотоніну в головному мозку.
Про це розповіли українські лікарі на сторінці sviy.doc у Instagram.
Як відомо, серотонін – це нейромедіатор, який бере участь у регуляції пам'яті, сну, поведінкових, емоційних, харчових реакціях тощо.
Також депресія називається сезонний афективний розлад.
Симптоми осінньої депресії
- хронічна втома;⠀
- апатія;
- зниження мотивації, інтересу до подій;⠀
- дратівливість;⠀
- головний біль;⠀
- шлунково-кишкові розлади;⠀
- проблеми із застиганням або чутливий, поверхневий сон, часті пробудження;
- погіршення концентрації уваги та пам'яті;
- посилення апетиту та збільшення ваги.
Профілактика осінньої депресії
- Намагатися більше часу проводити на свіжому повітрі вранці та у світлий час доби;⠀
- фізична активність: зарядка, тренажерний зал;
- збалансоване харчування, не зловживати цукром, вуглеводами, жирами;⠀
- Лягати спати й прокидатися приблизно в однаковий час;
- додати до гардероба трохи яскравих елементів;
- намагатися утримувати свій особистий та робочий простір у чистоті та порядку;
- Змінити обставини, наприклад, на вихідні вирушити у невелику подорож.
Якщо симптоми не проходять у вас протягом двох тижнів – вам потрібно звернутися до лікаря.
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