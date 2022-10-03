Як розпізнати, що у вас осіння депресія: симптоми

Восени багато хто з нас відчуває різні ознаки емоційного розладу. Деякі симптоми можуть свідчити про осінню депресію. Основною причиною вважають нестачу сонячного світла, бо саме сонячні промені сприяють виробленню серотоніну в головному мозку.

Про це розповіли українські лікарі на сторінці sviy.doc у Instagram.

Якщо симптоми не проходять у вас протягом двох тижнів – вам потрібно звернутися до лікаря.

Як відомо, серотонін – це нейромедіатор, який бере участь у регуляції пам'яті, сну, поведінкових, емоційних, харчових реакціях тощо.

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