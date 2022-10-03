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Як розпізнати, що у вас осіння депресія: симптоми

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Понеділок 03 жовтня 2022 12:07
Як розпізнати, що у вас осіння депресія: симптоми Фото: Названо симптоми осінньої депресії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Восени багато хто з нас відчуває різні ознаки емоційного розладу. Деякі симптоми можуть свідчити про осінню депресію. Основною причиною вважають нестачу сонячного світла, бо саме сонячні промені сприяють виробленню серотоніну в головному мозку.

Про це розповіли українські лікарі на сторінці sviy.doc у Instagram.

Як відомо, серотонін – це нейромедіатор, який бере участь у регуляції пам'яті, сну, поведінкових, емоційних, харчових реакціях тощо.

Також депресія називається сезонний афективний розлад.

Симптоми осінньої депресії

  • хронічна втома;⠀
  • апатія;
  • зниження мотивації, інтересу до подій;⠀
  • дратівливість;⠀
  • головний біль;⠀
  • шлунково-кишкові розлади;⠀
  • проблеми із застиганням або чутливий, поверхневий сон, часті пробудження;
  • погіршення концентрації уваги та пам'яті;
  • посилення апетиту та збільшення ваги.

Профілактика осінньої депресії

  • Намагатися більше часу проводити на свіжому повітрі вранці та у світлий час доби;⠀
  • фізична активність: зарядка, тренажерний зал;
  • збалансоване харчування, не зловживати цукром, вуглеводами, жирами;⠀
  • Лягати спати й прокидатися приблизно в однаковий час;
  • додати до гардероба трохи яскравих елементів;
  • намагатися утримувати свій особистий та робочий простір у чистоті та порядку;
  • Змінити обставини, наприклад, на вихідні вирушити у невелику подорож.

Якщо симптоми не проходять у вас протягом двох тижнів – вам потрібно звернутися до лікаря.

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