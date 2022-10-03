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Как распознать, что у вас осенняя депресия: симптомы

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 12:07
Как распознать, что у вас осенняя депресия: симптомы Фото: Названы симптомы осенней депрессии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Осенью многие из нас ощущают разные признаки эмоционального расстройства. Некоторые симптомы могут свидетельствовать об осенней депрессии. Основной причиной считают недостаток солнечного света, а солнечные лучи способствуют выработке серотонина в головном мозге.

Об этом рассказали украинские врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Как известно, серотонин - это нейромедиатор, участвующий в регуляции памяти, сна, поведенческих, эмоциональных, пищевых реакциях и т.д.

Также депрессия называется сезонное аффективное расстройство.

Симптомы осенней депрессии

  • хроническая усталость;⠀
  • апатия;
  • снижение мотивации, интереса к событиям;⠀
  • раздражительность;⠀
  • головные боли;⠀
  • желудочно-кишечные расстройства;⠀
  • проблемы с застыванием или чувствительный, поверхностный сон, частые пробуждения;
  • ухудшение концентрации внимания и памяти;
  • усиление аппетита и увеличение веса.

Профилактика осенней депрессии

  • Пытаться больше времени проводить на свежем воздухе утром и в светлое время суток;⠀
  • физическая активность: зарядка, тренажерный зал;
  • сбалансированное питание: не злоупотреблять сахаром, углеводами, жирами;⠀
  • Ложиться спать и просыпаться примерно в одинаковое время;
  • добавить в гардероб немного ярких элементов;
  • стараться содержать свое личное и рабочее пространство в чистоте и порядке;
  • Изменить обстановку, например, на выходные отправиться в небольшое путешествие.

Если симптомы не проходят у вас на протяжении двух недель - вам нужно обратиться к врачу.

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