Как распознать, что у вас осенняя депресия: симптомы
Осенью многие из нас ощущают разные признаки эмоционального расстройства. Некоторые симптомы могут свидетельствовать об осенней депрессии. Основной причиной считают недостаток солнечного света, а солнечные лучи способствуют выработке серотонина в головном мозге.
Об этом рассказали украинские врачи на странице sviy.doc в Instagram.
Как известно, серотонин - это нейромедиатор, участвующий в регуляции памяти, сна, поведенческих, эмоциональных, пищевых реакциях и т.д.
Также депрессия называется сезонное аффективное расстройство.
Симптомы осенней депрессии
- хроническая усталость;⠀
- апатия;
- снижение мотивации, интереса к событиям;⠀
- раздражительность;⠀
- головные боли;⠀
- желудочно-кишечные расстройства;⠀
- проблемы с застыванием или чувствительный, поверхностный сон, частые пробуждения;
- ухудшение концентрации внимания и памяти;
- усиление аппетита и увеличение веса.
Профилактика осенней депрессии
- Пытаться больше времени проводить на свежем воздухе утром и в светлое время суток;⠀
- физическая активность: зарядка, тренажерный зал;
- сбалансированное питание: не злоупотреблять сахаром, углеводами, жирами;⠀
- Ложиться спать и просыпаться примерно в одинаковое время;
- добавить в гардероб немного ярких элементов;
- стараться содержать свое личное и рабочее пространство в чистоте и порядке;
- Изменить обстановку, например, на выходные отправиться в небольшое путешествие.
Если симптомы не проходят у вас на протяжении двух недель - вам нужно обратиться к врачу.
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