Як розпізнати в себе харчове отруєння: симптоми, лікування та профілактика

Зараз проблема особливо актуальна через відключення світла, під час яких продукти просто псуються.

Харчове отруєння - це захворювання, викликане вживанням зараженої їжі. Інфекційні організми, включаючи бактерії, віруси та паразити є найпоширенішими причинами харчових отруєнь.

Про симптоми, лікування та профілактику харчового отруєння розповіли експерти на сайті DOC.

Симптоми харчового отруєння

Симптоми харчового отруєння залежить від джерела забруднення. Більшість видів харчового отруєння викликають одну або кілька з наступних ознак та симптомів:

нудота

блювання

біль у животі та судоми

висока температура, жар

водяниста чи кривава діарея

Такий симптом отруєння, як блювання, може відбуватися понад 15 разів на добу, а при діареї виділення мають водянистий характер і часто містять кров та слиз.

Ознаки та симптоми можуть виявитися через кілька годин після вживання зараженої їжі або через кілька днів або навіть тижнів.

Хвороба, викликана харчовим отруєнням, зазвичай триває від кількох годин за кілька днів.

Фото: doc.ua

Що робити при отруєнні?

Насамперед варто оцінити тяжкість симптомів та звернутися за лікарською допомогою. Якщо ви відчуваєте будь-які з наступних ознак або симптомів, негайно зверніться за медичною допомогою:

часті епізоди блювання

нездатність утримувати рідини

кров'янисте блювання або діарея

діарея понад три дні

сильний біль чи спазми у животі

температура вище 38 °C

надмірна спрага, сухість у роті

мале сечовипускання або його відсутність

запаморочення або непритомність

нечіткість зору, м'язова слабкість та поколювання в руках

При отруєнні їжею у легкій формі впоратися з харчовим отруєнням можна і в домашніх умовах.

Перша допомога при отруєнні їжею

Основні принципи першої допомоги за будь-яких видів отруєнь полягають у тому, щоб позбутися харчового отруєння, потрібно промити шлунок.

Для цього випийте 1-2 літри теплої кип'яченої води, додавши до неї соди (1 столова ложка на 1 літр води). Повторити процедуру потрібно 2-3 рази, доки у блювоті не з'являться чисті промивні води.

Маленьким дітям шлунок можна промивати виключно в лікарні через зонд, тому в такому разі потрібно відразу звертатися за медичною допомогою.

Також можуть допомогти ентеросорбенти. Їх слід прийняти після промивання шлунка, що зменшить концентрацію токсинів у кишківнику. Перед вживанням препарату бажано проконсультуватися з лікарем та прочитати інструкцію до цих ліків.

При отруєнні відчувається біль у животі (фото: Freepik)

Найбільш небезпечним симптомом харчового отруєння є зневоднення - результат блювання та проносу.

Симптоми зневоднення:

блідість шкіри

сухість в роті

прискорений пульс та дихання

знижений артеріальний тиск

Для боротьби зі зневодненням хворому потрібно кожні 10 хвилин пити трохи води. Можна використовувати зелений або чорний чай (неміцний) та негазовану мінеральну воду.