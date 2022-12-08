Как распознать у себя пищевое отравление: симптомы, лечение и профилактика

Сейчас проблема особенно актуальна из-за отключения света, во время которых продукты просто портятся.

Пищевое отравление - это заболевание, вызванное употреблением зараженной пищи. Инфекционные организмы, включая бактерии, вирусы и паразиты являются наиболее распространенными причинами пищевых отравлений.

О симптомах, лечении и профилактике пищевого отравления рассказали эксперты на сайте DOC.

Симптомы пищевого отравления

Симптомы пищевого отравления зависят от источника загрязнения. Большинство видов пищевого отравления вызывают один или несколько следующих признаков и симптомов:

рвота

тошнота

боль в животе и судороги

высокая температура, жар

водянистая или кровавая диарея

Такой симптом отравления, как рвота, может происходить более 15 раз в сутки, а при диарее выделения имеют водянистый характер и часто содержат кровь и слизь.

Признаки и симптомы могут проявиться через несколько часов после употребления зараженной пищи или через несколько дней или недель.

Болезнь, вызванная пищевым отравлением, обычно длится от нескольких часов до нескольких дней.

Фото: doc.ua

Что делать при отравлении?

Прежде всего следует оценить тяжесть симптомов и обратиться за врачебной помощью. Если вы чувствуете какие-либо из следующих признаков или симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью:

частые эпизоды рвоты

неспособность удерживать жидкости

кровянистая рвота или диарея

диарея более трех дней

сильная боль или спазмы в животе

температура выше 38 °C

чрезмерная жажда, сухость во рту

малое мочеиспускание или его отсутствие

головокружение или обморок

нечеткость зрения, мышечная слабость и покалывание в руках

При отравлении пищей в легкой форме справиться с пищевым отравлением можно и в домашних условиях.

Первая помощь при отравлении пищей

Основные принципы первой помощи при любых видах отравлений состоят в том, чтобы избавиться от пищевого отравления, нужно промыть желудок.

Для этого выпейте 1-2 литра теплой кипяченой воды, добавив в нее соды (1 столовая ложка на 1 литр воды). Повторить процедуру нужно 2-3 раза, пока в рвоте не появятся чистые промывные воды.

Маленьким детям желудок можно промывать исключительно в больнице через зонд, поэтому в таком случае нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Также могут помочь энтеросорбенты. Их следует принять после промывания желудка, что уменьшит концентрацию токсинов в кишечнике. Перед употреблением препарата желательно проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию к этому лекарству.

При отравлении чувствуется боль в животе (фото: Freepik)

Наиболее опасным симптомом пищевого отравления является обезвоживание – результат рвоты и поноса.

Симптомы обезвоживания:

бледность кожи

сухость во рту

учащенный пульс и дыхание

пониженное артериальное давление

Для борьбы с обезвоживанием больному нужно каждые 10 минут пить немного воды. Можно использовать зеленый или черный чай (непрочный) и негазированную минеральную воду.