Як розпізнати різні типи артриту: ранні ознаки і тривожні симптоми

Загальні симптоми здатні проявлятися у різній формі та періодично, зникати й виникати знову, бути непомітними роками, проте з часом прогресувати або погіршуватися.

Артрит - запальні процеси в суглобі - має понад 100 видів та пов'язаних з ним станів. Медики попереджають, що захворювання загрожує людям різного віку та статі, і часто недуга може призводити до інвалідності.

Які ознаки можуть вказувати на артрит, як боротися з недугою та не запустити проблему до важкої форми - читайте у матеріалі нижче .

Часто відчуття, коли "болять суглоби", може супроводжувати кілька хвороб, зокрема остеоартроз (називають ще артроз) та ревматоїдний артрит.

Поширеність недуги

За статистикою, у більшості пацієнтів перші прояви запалення у суглобах проявляються у віці 20-50 років, при цьому у жінок захворювання трапляється втричі частіше, ніж у чоловіків, розповідає український лікар-ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії Тарас Ханик.

"Патологія досить швидко переростає в хронічну форму, викликає інвалідизацію та потребує постійного контролю лікарем, прийому медичних препаратів, відвідування різноманітних фізіотерапевтичних процедур", - перераховує медик.

Також лікар додав, що ускладнені випадки ревматоїдного артриту потребують хірургічного втручання.

Небезпека артриту та тривожні симптоми

У Центрі громадського здоров'я України зазначають, що артрит може призводити до незворотних змін суглобів. Іноді вони візуально помітні - наприклад, вузлуваті суглоби пальців, але часто ушкодження можна побачити лише на рентгенівському знімку.

Деякі типи артриту, крім суглобів, також уражають серце, очі, легені, нирки та шкіру.

Оскільки є безліч видів артриту, симптоми можуть відрізнятися залежно від типу захворювання. Саме тому дуже важливо встановити точний діагноз, наголошують у МОЗ України.

Слід звернутися за медичною допомогою, якщо ви відчуваєте:

біль, надмірну чутливість та скутість у суглобах;

спостерігається почервоніння та набряклість навколо суглобів;

обмеження руху суглобів;

відчуття жару шкіри над суглобом;

слабкість та виснаження м'язів.

Ранні ознаки різних типів артриту

За словами доктора медичних наук, сертифікованого лікаря внутрішньої та інтегративної медицини в Нью-Йорку (США) Роберта Грема, ранні ознаки та симптоми остеоартриту можуть відрізнятися, але зазвичай вони включають біль чи біль у суглобах, а також болючість суглобів, набряк чи скутість, які посилюються вранці, пише Forbes Health.

Лікар додає, що зазвичай коли люди чують термін "артрит", то думають про остеоартрит (ОА), оскільки це найпоширеніша форма такої недуги.

Ранні ознаки та симптоми остеоартриту можуть відрізнятися, але, за словами доктора Грема, зазвичай вони включають біль, або біль у суглобах, а також болючість суглобів, набряк чи скутість, які посилюються вранці.

можуть відрізнятися, але, за словами доктора Грема, зазвичай вони включають біль, або біль у суглобах, а також болючість суглобів, набряк чи скутість, які посилюються вранці. Ранні ознаки та симптоми ревматоїдного артриту (РА) включають ранкову скутість та біль, але їх буває важко ідентифікувати на ранніх стадіях. Недуга зазвичай починається в маленьких суглобах пальців рук і ніг та поширюється на більші суглоби, такі як стегна і коліна.

Симптоми зазвичай проявляються поступово і можуть відрізнятися інтенсивністю, посилюючись під час "спалахів" захворювання.

Ранні ознаки та симптоми псоріатичного артриту (ПА) включають біль та набряк, як і інші форми артриту, але те, що відмітна ознака, - це "ковбасоподібний набряк" пальців рук і ніг, каже доктор Грем.

ПА також може викликати висипання на розгинальних поверхнях тіла (наприклад, на передній частині коліна або задньої частини ліктя), що може призвести до розвитку сріблястих бляшок. За словами доктора Грема, "ямчасті" чи сухі нігті також є частими проявами.

Ранні ознаки та симптоми фіброміалгії, яку буває важко діагностувати, зазвичай починаються з широко поширеного м'язово-скелетного болю та втоми. Інші симптоми можуть включати зміни настрою, тривогу та депресію, а також ригідність всього тіла, зазначає він.

Хоча симптоми часто з'являються після емоційної чи фізичної травми, багато людей не мають чіткого тригера.

Ранні ознаки та симптоми подагри включають раптовий сильний біль, який часто посилюється вночі. Подагра зазвичай починається з одного суглоба стопи або великого пальця ноги і може бути відзначена почервонінням, набряком та хворобливістю у цьому суглобі. Загострення можуть виникати та минати, але тривала подагра зазвичай призводить до болю у більш ніж одному суглобі.

Діагностування та лікування

Існує специфіка лікування залежно від причин виникнення артриту, а також можливе уповільнення його прогресування.

"Якщо вас турбує біль у суглобах, найважливіший перший крок – отримати точний діагноз. Поговоріть зі своїм сімейним лікарем про свої симптоми, а далі вас направлять до вузького фахівця", – рекомендують у ЦГЗ МОЗ України.

Також медицина звертає увагу на відмінності між артритом та артрозом по причинах розвитку, особливостях патологічних змін, що відбуваються у суглобах, симптомах та лікуванні.

Так, зонами ураження артриту є суглоби, кістки, внутрішні органи, а артрози – суглоби, хрящі, простір між кістками, зазначають у Центрі громадського здоров'я України.

Остеоартрит найчастіше уражає несучі суглоби, такі як коліно, стегно, нижній відділ хребта або великий палець ноги, але він також може викликати біль та скутість у суглобах великого пальця чи пальців, каже доктор Грема.

Ступінь дегенерації суглоба залежить від багатьох факторів, включаючи спосіб життя, вагу, історію хвороби та рівень активності. ОА вражає тіла людей асиметрично і, як правило, у конкретних суглобах залежно від способу життя людини, професії, занять спортом, захоплень та травм.

Вікова група пацієнтів з артритом: середній та молодий вік (25-40 років), а артроз розвивається після 60-65 років внаслідок зношування хрящової тканини, повідомляють у ЦГЗ МОЗ України.

Для першої недуги основами виникнення називають інфекцію, порушення метаболізму, відкладення солей у суглобах, а для артрозу - підвищене навантаження на суглоби, уроджені порушення.

Характерні симптоми артриту :

скутість рухів після пробудження,

різкий біль у суглобах навіть у спокійному стані,

суглоби набрякають, стають "гарячими" на дотик,

можлива висока температура (38-39 градусів), кон'юнктива, втрата сил і лихоманка.

Ознаки артрозу :

хрускіт в області суглобів,

гострий біль при русі або навантаженнях на опорно-руховий апарат, у стані спокою проходить,

згодом суглоб "твердіє" через утворення кісткових наростів, людина не може рухати рукою, ногою, пальцями.

Різниця між артритом та артрозом (фото: facebook.com/phc.org.ua)

При лікуванні остеоартрозу за протоколом потрібні нестероїдні протизапальні препарати, знеболювальні на основі трамадолу, та локальні засоби на основі капсаїцину. Крім цього, необхідні: аеробіка, в тому числі водні, силові вправи, розтяжки та схуднення.

При ревматоїдному артриті першою ланкою лікування є традиційні для цієї хвороби ліки, що змінюють перебіг хвороби, а в разі сильного прогресу захворювання - терапія різними інгібіторами фактору некрозу пухлин. Ефективно доповнювати медикаментозну терапію розтягуванням та вправами на гнучкість суглобів.

Профілактика

Ключові поради від МОЗ України стосовно профілактики артриту включають:

бути фізично активним;

підтримувати здорову вагу та правильно харчуватися;

не займатися самолікуванням та своєчасно звертатися до лікаря.

Медики радять дотримуватися цих простих правил, які дозволять не тільки лікувати захворювання, що вже склалося, а й своєчасно запобігти його розвиток.