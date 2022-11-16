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Замучив біль у суглобах? Ділимось лікувальними рецептами каштанових настоянок

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Середа 16 листопада 2022 07:05
Замучив біль у суглобах? Ділимось лікувальними рецептами каштанових настоянок Як приготувати лікувальні настоянки з каштанів (Фото: pexels.com)
Автор: Styler

Каштани здавна славляться своїми корисними властивостями. Настоянки із цих плодів - надійний та дешевий спосіб позбутись болю у суглобах й усунути набряки.

Проте, як і будь-які ліки, застосування каштанових настоянок може як допомогти, так і нашкодити.

Розповідаємо, наскільки корисні каштани та чи усім їх можна застосовувати у лікувальних цілях, а також ділимося рецептами найдієвіших настоянок.

У чому користь каштанів?

Каштани багаті на вітаміни А, В, С і К. Завдяки цьому плоди здатні розріджувати кров, зміцнювати судини та покращувати кровообіг.

Настоянки із каштанів знімають запалення та усувають набряки суглобів. Також зменшують біль і прискорюють загоєння тканин.

Однією із найважливіших корисних властивостей каштана - є прискорення кровообігу. Наприклад, при остеохондрозі судини передавлюються і тому кров гірше циркулює та доставляє поживні речовини та кисень до пошкоджених тканин.

Використання каштана допомагає налагодити кровообіг.

Настойка на горілці

Універсальна настоянка, яку можна приймати внутрішньо, або застосовувати у вигляді компресів чи для розтирань.

  1. Залийте літром горілки 600 г меленого каштана
  2. Настоюйте протягом двох тижнів у темному прохолодному місці
  3. Процідіть крізь марлю.
  4. Приймайте по 30-40 крапель, розчинивши їх у склянці води після їди. Або втирайте у хворі суглоби.

Замучив біль у суглобах? Ділимось лікувальними рецептами каштанових настоянок

Каштанова настоянка підходить для прийому внутрішньо й для зовнішнього застосування (Фото: facebook.com/spbmedicus)

Розтирання для суглобів

Ця настоянка покращує кровообіг та обмін процесів. Також зігріває та блокує біль.

  1. Очистіть каштани від шкірки
  2. Білу м’якоть подрібніть у кавомолці
  3. Залийте пів літром горілки 3 ст. л. подрібнених каштанів
  4. Настоюйте розчин щонайменше три тижні
  5. Процідіть крізь марлю
  6. Розтирайте уражені суглоби.

Настойка на воді

Має дещо слабшу дію, ніж спиртові настоянки, проте також ефективна. Лікувальний курс триває три тижні.

  1. Розріжте начетверо 20 грамів сушених каштанів
  2. Покладіть їх у каструлю з 500 мл окропу
  3. Протягом 30 хвилин томіть на водяній бані
  4. Як вода частково випарується, долийте, щоб знову було 500 мл
  5. Процідіть крізь марлю та вживають після їди
  6. Режим прийому - 7 днів - по 10 г раз на добу, другі 7 днів - по 15 г 2 рази на добу, треті 7 днів - по 20 г тричі на добу.

Протипоказання до застосування каштана

Настоянки на каштанах краще не приймати вагітним і жінкам, що годують груддю, а також людям, у яких проблеми зі здоров'ям. Наприклад:

  • запори
  • проблеми із менструальним циклом
  • погане згортання крові
  • алергія на каштани
  • недуги нирок та печінки
  • низький тиск
  • серйозні захворювання серця
  • гастрит у період загострення, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

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