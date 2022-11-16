Замучив біль у суглобах? Ділимось лікувальними рецептами каштанових настоянок
Каштани здавна славляться своїми корисними властивостями. Настоянки із цих плодів - надійний та дешевий спосіб позбутись болю у суглобах й усунути набряки.
Проте, як і будь-які ліки, застосування каштанових настоянок може як допомогти, так і нашкодити.
Розповідаємо, наскільки корисні каштани та чи усім їх можна застосовувати у лікувальних цілях, а також ділимося рецептами найдієвіших настоянок.
У чому користь каштанів?
Каштани багаті на вітаміни А, В, С і К. Завдяки цьому плоди здатні розріджувати кров, зміцнювати судини та покращувати кровообіг.
Настоянки із каштанів знімають запалення та усувають набряки суглобів. Також зменшують біль і прискорюють загоєння тканин.
Однією із найважливіших корисних властивостей каштана - є прискорення кровообігу. Наприклад, при остеохондрозі судини передавлюються і тому кров гірше циркулює та доставляє поживні речовини та кисень до пошкоджених тканин.
Використання каштана допомагає налагодити кровообіг.
Настойка на горілці
Універсальна настоянка, яку можна приймати внутрішньо, або застосовувати у вигляді компресів чи для розтирань.
- Залийте літром горілки 600 г меленого каштана
- Настоюйте протягом двох тижнів у темному прохолодному місці
- Процідіть крізь марлю.
- Приймайте по 30-40 крапель, розчинивши їх у склянці води після їди. Або втирайте у хворі суглоби.
Каштанова настоянка підходить для прийому внутрішньо й для зовнішнього застосування (Фото: facebook.com/spbmedicus)
Розтирання для суглобів
Ця настоянка покращує кровообіг та обмін процесів. Також зігріває та блокує біль.
- Очистіть каштани від шкірки
- Білу м’якоть подрібніть у кавомолці
- Залийте пів літром горілки 3 ст. л. подрібнених каштанів
- Настоюйте розчин щонайменше три тижні
- Процідіть крізь марлю
- Розтирайте уражені суглоби.
Настойка на воді
Має дещо слабшу дію, ніж спиртові настоянки, проте також ефективна. Лікувальний курс триває три тижні.
- Розріжте начетверо 20 грамів сушених каштанів
- Покладіть їх у каструлю з 500 мл окропу
- Протягом 30 хвилин томіть на водяній бані
- Як вода частково випарується, долийте, щоб знову було 500 мл
- Процідіть крізь марлю та вживають після їди
- Режим прийому - 7 днів - по 10 г раз на добу, другі 7 днів - по 15 г 2 рази на добу, треті 7 днів - по 20 г тричі на добу.
Протипоказання до застосування каштана
Настоянки на каштанах краще не приймати вагітним і жінкам, що годують груддю, а також людям, у яких проблеми зі здоров'ям. Наприклад:
- запори
- проблеми із менструальним циклом
- погане згортання крові
- алергія на каштани
- недуги нирок та печінки
- низький тиск
- серйозні захворювання серця
- гастрит у період загострення, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.
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