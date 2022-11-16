Замучив біль у суглобах? Ділимось лікувальними рецептами каштанових настоянок

Проте, як і будь-які ліки, застосування каштанових настоянок може як допомогти, так і нашкодити.

Каштани здавна славляться своїми корисними властивостями. Настоянки із цих плодів - надійний та дешевий спосіб позбутись болю у суглобах й усунути набряки.

Розповідаємо, наскільки корисні каштани та чи усім їх можна застосовувати у лікувальних цілях, а також ділимося рецептами найдієвіших настоянок.

У чому користь каштанів?

Каштани багаті на вітаміни А, В, С і К. Завдяки цьому плоди здатні розріджувати кров, зміцнювати судини та покращувати кровообіг.

Настоянки із каштанів знімають запалення та усувають набряки суглобів. Також зменшують біль і прискорюють загоєння тканин.

Однією із найважливіших корисних властивостей каштана - є прискорення кровообігу. Наприклад, при остеохондрозі судини передавлюються і тому кров гірше циркулює та доставляє поживні речовини та кисень до пошкоджених тканин.

Використання каштана допомагає налагодити кровообіг.

Настойка на горілці

Універсальна настоянка, яку можна приймати внутрішньо, або застосовувати у вигляді компресів чи для розтирань.

Залийте літром горілки 600 г меленого каштана Настоюйте протягом двох тижнів у темному прохолодному місці Процідіть крізь марлю. Приймайте по 30-40 крапель, розчинивши їх у склянці води після їди. Або втирайте у хворі суглоби.

Каштанова настоянка підходить для прийому внутрішньо й для зовнішнього застосування (Фото: facebook.com/spbmedicus)

Розтирання для суглобів

Ця настоянка покращує кровообіг та обмін процесів. Також зігріває та блокує біль.

Очистіть каштани від шкірки Білу м’якоть подрібніть у кавомолці Залийте пів літром горілки 3 ст. л. подрібнених каштанів Настоюйте розчин щонайменше три тижні Процідіть крізь марлю Розтирайте уражені суглоби.

Настойка на воді

Має дещо слабшу дію, ніж спиртові настоянки, проте також ефективна. Лікувальний курс триває три тижні.

Розріжте начетверо 20 грамів сушених каштанів Покладіть їх у каструлю з 500 мл окропу Протягом 30 хвилин томіть на водяній бані Як вода частково випарується, долийте, щоб знову було 500 мл Процідіть крізь марлю та вживають після їди Режим прийому - 7 днів - по 10 г раз на добу, другі 7 днів - по 15 г 2 рази на добу, треті 7 днів - по 20 г тричі на добу.

Протипоказання до застосування каштана

Настоянки на каштанах краще не приймати вагітним і жінкам, що годують груддю, а також людям, у яких проблеми зі здоров'ям. Наприклад: