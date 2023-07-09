UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як розпізнати поганих господарів: ці речі в домі їх видають

Що в будинку вказує на поганих господарів (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто, коли запрошує до будинку гостей, хочуть справити тільки позитивне враження і попередньо прибирають. Можна зайти в будинок і відразу сформувати остаточну думку про господарів дому.

Які ознаки вказують на поганих господарів дому - читайте нижче.

Дверні ручки

Під час прибирання обов’язково треба приділяти увагу розеткам, вимикачам та дверним ручкам.

Важливо пам’ятати, що на ручках накопичується багато бактерій, а особливо на тих, що ведуть у санвузол.

Техніка

Якщо гаджети в пилу, жирних плямах - це відразу видасть неохайність господаря техніки.

Домашні рослини

Якщо на кімнатних квітах з’явилося сухе листя та багато пилу, а самі рослини виглядають не дуже, то це відразу побачать гості та зроблять висновки про господарів.

Акуратні та здорові рослини прикрасять будь-яке приміщення, зроблять його комфортнішим.

Посуд

Якщо закуски готові, то подати їх краще в гарному посуді, а не тому, в якому страви готувалися. Важливо при цьому, щоб на тарілках не було сколів, тріщин, у яких накопичуються мікроби.

Жалюзі

На них часто накопичуються пил та бруд, тому під час прибиранні важливо звертати на них увагу. Якщо часу для цього постійно немає, краще замінити їх на звичайні штори.

Несвіжі рушники

Усі рушники в будинку повинні бути чистим, м'яким та приємно пахнути. Як на них з'явились старі жирні плями, які не виводяться, то рушники варто викинути.

Бруд у важкодоступних місцях

Хороших господарів "видасть" відсутність пилу на книжкових полицях, кухонному гарнітурі і картинах. Ще однією ознакою того, що за будинком добре стежать, стануть вимиті вентиляційні решітки і розетки.

Раніше ми повідомляли, які речі категорично не можна робити вдома.

Також ми писали про 6 простих речей, які зроблять інтер'єр в будинку дорожчим.

Читайте РБК-Україна в Google News
дімдом