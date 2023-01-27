Як розпізнати людину, яка може наврочити і вкрасти удачу: найвірніші ознаки

Що таке пристріт

Пристріт - це негативна енергія, яку запускає на оточуючих спеціально або випадково людина, яка має особливі здібності. Такий "дар" мають не тільки чаклуни, відьми чи маги. Навести пристріт можуть і зовсім звичайні люди, які мають багато негативної енергії.

Іноді такі люди захлинаються заздрістю, вони не роблять добрих вчинків і всім навколо вони бажають лише зла.

Ознаками вроків за народними прикметами є: безпричинна позіхання, відчуття, що щось розпирає зсередини, тривога, відсутність бажань, енергії та сил, бажання активно працювати та діяти.

Часом пристрітом виправдовують власні невдачі, але навіть деякі вчені вважають, що енергетичний вплив на біополі людини, якою власне і є пристріт, цілком можливий.

Як знімають пристріт

Згідно з давніми повір'ями предків, зняти вроки можна кількома способами. Найпростіший - тричі вмитися і провести при цьому мокрими руками по голові, щоб змити всю негативну енергію.

Щоб захиститися від пристріту, люди носять на зап'ясті червону нитку або прикріплюють на виворітний бік одяг шпильку. Ще багато хто вірить, що від пристріту може захистити натільний хрест і молитви, а хтось біжить одразу до цілителів.

Як розпізнати людину, яка може наврочити

Наврочити людину може той, у якого багато негативної енергетики. На перший погляд, визначити це складно, тож придивіться до людини. Зазвичай у таких людей:

Мало друзів

Вони не схильні до спілкування з оточуючими

Люди намагаються з ними не розмовляти

Біля них важко перебувати

Погляд таких людей важко витримати

Навколишні намагаються не дивитися їм у вічі

Вважається, що люди, які можуть наврочити або навести вроки, зазвичай не скупляться на похвалу і щедро обсипають компліментами інших людей. Така похвала здається нещирою і схожа на лестощі.

Будьте обережні із заздрісниками, у яких не ладиться в житті, і вони весь час вигадують причини власних невдач, а також неприємні причини удачі в інших.

Після спілкування з такими людьми починається сильне позіхання, хвилювання, слабкість, бажання заснути може все падати з рук.