Как распознать человека, который может сглазить и украсть удачу: самые верные признаки

Что такое сглаз

Сглаз - это негативная энергия, которую запускает на окружающих специально или случайно человек, у которого есть особые способности. Таким "даром" обладают не только колдуны, ведьмы или маги. Навести сглаз могут и совершенно обычные люди, у которых много негативной энергии.

Порой такие люди захлебываются завистью, они не совершают добрых поступков и всем вокруг они желают только зла.

Признаками порчи по народным приметам, являются: беспричинная зевота, ощущение, что что-то распирает изнутри, тревога, отсутствие желаний, энергии и сил, желания активно работать и действовать.

Порой сглазом оправдывают собственные неудачи, но даже некоторые ученые считают, что энергетическое влияние на биополе человека, которым собственно и является сглаз, вполне возможно.

Как снимают сглаз

Согласно древним поверьям предков, снять порчу можно несколькими способами. Самый простой - трижды умыться и провести при этом мокрыми руками по голове, чтобы "смыть" всю негативную энергию.

Чтобы защититься от сглаза, люди носят на запястье красную нитку или прикрепляют на изнаночную сторону одежду булавку. Еще многие верят, что от сглаза защитит нательный крест и молитвы, а кто-то бежит сразу к целителям.

Как распознать человека, который может сглазить

Сглазить человека может тот, у которого много негативной энергетики. На первый взгляд определить это сложно, поэтому присмотритесь к человеку. Обычно у таких людей:

Мало друзей

Они не склонны к общению с окружающими

Люди стараются с ними не заговаривать

Возле них тяжело находиться

Взгляд таких людей сложно выдержать

Окружающие стараются не смотреть им в глаза

Считается, что люди, которые могут сглазить или навести порчу, обычно не скупятся на похвалу и щедро осыпают комплиментами других людей. Такая похвала кажется неискренней и похожа на лесть.

Будьте осторожны с завистниками, у которых не ладится в жизни, и они все время придумывают причины собственных неудач, а также нелицеприятные причины удачи у других.

После общения с такими людьми начинается сильная зевота, волнение, слабость, желание уснуть, может все падать из рук.